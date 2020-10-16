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«أكلة دايت».. طريقة عمل تشيز كيك لايت بمربى الفراولة

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 04:40 م
تشييز كيك دايت
تشييز كيك دايت
إسلام جمال
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يعتبر "التشيز كيك" من الحلويات المفضلة لدى الكثيرين، لكنه من الأطعمة المحرمة على أصحاب الحميات الغذائية الذين يتبعون نوعا من "الدايت".

ونقدم فى هذا التقرير طريقة تحضير "تشيز كيك" بمربى الفراولة لتناسب كافة الحميات الغذائية، وفقًا لما ذكرة موقع "justfood".

المقادير:

150 جرام بسكويت لايت.
ملعقة صغيرة زبدة خالية الدسم.
300 جرام جبنة كريمي لايت.
كوب كريمة لايت.
باكو جيلي ليمون.
6 ملاعق من مربى فراولة دون سكر.
ملعقة سكر لايت كبيرة.
فراولة للتزيين.

طريقة التحضير:
- احضري وعاء وضعي فيه البسكويت بعد فرمه، ثم أضيفي الزبدة حتى تحصلي على مزيج خشن.
- احضري قالبا سهل الفتح وضعي خليط البسكويت واضغطي عليه جيدًا.
- فى بولة صغيرة، ضعي باكو الجيلي وذوبيه في نصف كوب ماء ساخن واتركيه يبرد.
- احضري الخلاط وضعي الجبن الكريمي مع السكر، الجيلي والكريمة، واخفقيها جيدًا حتى تختلط كل المكونات ثم اسكبي الخليط على قالب التشيز كيك.
- ادخليه الثلاجة 4 ساعات حتى يتجمد.
- احضري بولة صغيرة وضعي مربى الفراولة وأضيفي قليلا من الماء الدافئ وقلّبي ثم اسكبي على وجه القالب، زيّنيه بالفراولة الطازجة.

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