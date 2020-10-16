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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجيش الصومالي يقتل 50 مسلحًا في اشتباكات غرب العاصمة مقديشو

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 04:56 م
الجيش الصومالي
الجيش الصومالي
منار أحمد
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أعلنت وسائل إعلام صومالية، اليوم الجمعة، عن مقتل العشرات في اشتباكات بين الجيش الصومالي ومسلحي حركة الشباب غرب مقديشو.

فيما أشارت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية الرسمية أن الجيش قتل 50 مسلحًا من الحركة المتحالفة مع تنظيم القاعدة.

وقالت الوكالة إن من بين قتلى المسلحين قائد يدعى عثمان عيل فيدو، مضيفة أن الحركة دفنت جثث قتلاها في قرية بولو ياري.

وكان مسؤول عسكري أعلن أمس أن ما لا يقل عن 13 جنديا قتلوا بعدما هاجم الجيش حركة الشباب المتشددة في غابة ومزارع قريبة من منطقة أفجوي شمال غربي العاصمة مقديشو.

وذكرت وكالة "رويترز"، نقلا عن القائد العسكري الذي قال: "خرجنا من منطقة أفجوي وهاجمنا الشباب في المزارع خارجها"، واصفا أحداث الأربعاء في المنطقة الواقعة على بعد نحو 30 كيلومترا من مقديشو.

وأضاف: "قتلنا أربعة متشددين وطاردنا الشباب وعاد معظم أفراد الجيش وتركنا 24 جنديا هناك بعدها هاجمت الشباب هذا المساء جنودنا وقتلوا 13".

وأعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن العملية العسكرية، ولفت عبد العزيز أبو مصعب المتحدث باسم العمليات العسكرية للحركة لـ"رويترز": "قتلنا 24 جنديا وفر الباقون".

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