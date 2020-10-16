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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الغذاء العالمى»: منطقة الساحل الأوسط الإفريقى تواجه أزمة غذاء خطيرة

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 04:32 م
برنامج الغذاء العالمي
برنامج الغذاء العالمي
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أكد برنامج الغذاء العالمي أن منطقة الساحل الأوسط الإفريقي التي تضم (بوركينافاسو ومالي والنيجر) تواجه أزمة غذاء خطيرة مع وجود ما يقرب من 11 ألف شخص على بعد خطوة واحدة من المجاعة، خاصة في أجزاء من شمال بوركينا فاسو.

وذكر تقرير أصدره البرنامج اليوم الجمعة في جنيف أن 7.4 مليون شخص لا يعرفون من أين ستأتي وجبتهم التالية، وأن 4ر7 مليون شخص قد يعانون من انعدام الأمن الغذائي قبل العام الجديد نتيجة آثار أزمة (كورونا).

وأوضح أن مقاطعتين فى بوركينافاسو صارتا في مرحلة الطوارئ الإنسانية لانعدام الأمن الغذائي، وأن الفيضانات المدمرة أضافت إلى أزمة الجوع بالمنطقة، حيث غمرت المياه الحقول ودمرت المنازل وسبل العيش، وأكد أن عدد المتضررين بلغ أكثر من نصف مليون شخص في النيجر ومائة ألف في بوركينافاسو.

ولفت إلى أن الكثيرين يعتمدون على المساعدة الإنسانية الموسمية، وأن كثيرين بالمنطقة يعتمدون على المجتمعات المضيفة التي تواجه بدورها تحديات هائلة، ولفت إلى تقليص الوصول إلى الخدمات الأساسية التي كانت محدودة سابقا، حيث أدى انعدام الأمن الى إغلاق واسع النطاق للمرافق الصحية والمدارس والأسواق.

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