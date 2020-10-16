جاهزية مدارس أبنوب والفتح بأسيوط لاستقبال الطلاب.. غدًا

تفقد المهندس نبيل الطيبي، سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط، عددًا من مدارس مركزي أبنوب والفتح للوقوف على الاستعدادات والجاهزية لاستقبال العام الجديد والانتهاء من أعمال الصيانة والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بناءً على تكليفات اللواء عصام سعد محافظ الإقليم.وقال "الطيبي": تم المرور على عدد من مدارس أبنوب بمشاركة تاج أبوسداح رئيس المدينة للاطمئنان على الانتهاء من أعمال الصيانة قبل بدء العام الدراسي ووجود بوابات التعقيم ومراعاة التهوية الجيدة للفصول، فضلًا عن المرور على مدارس الفتح بحضور عبدالرءوف النمر رئيس المدينة للوقوف على كل التجهيزات وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومتابعة أعمال النظافة.