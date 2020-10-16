محافظ أسيوط يفتتح المسجد رقم 40 خلال شهرين

افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، مسجدين بمركز صدفا، ضمن 40 مسجدًا تم افتتاحها خلال شهري سبتمبر وأكتوبر الجاري، بعضها جديد والبعض الآخر تم إحلاله وتجديده بالجهود الذاتية أو على نفقة وزارة الأوقاف، وذلك في إطار خطة الدولة بالتوسع في افتتاح مساجد جديدة في مختلف محافظات الجمهورية.جاء ذلك بحضور الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، وحسين كشك رئيس مركز ومدينة صدفا، والشيخ محمد عبداللطيف مدير الدعوة بمديرية الأوقاف، والشيخ ناصر محمد سيد مدير المتابعة بمديرية الأوقاف، والشيخ محمد عبدالرحيم مدير إدارة الأوقاف بصدفا، وعدد من القيادات الدينية والتنفيذية في المحافظة.حيث افتتح المحافظ مسجد التوحيد بقرية الدوير بعد إحلاله وتجديده ومسجد الساحة بمدينة صدفا وأدى صلاة الجمعة بمسجد التوحيد وسط جموع المصلين من أبناء قرية الدوير مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا من حيث التباعد بين المصلين وارتداء الكمامات.واستمع محافظ أسيوط والمصلين إلى الخطبة التي ألقاها وكيل وزارة الأوقاف عن "الحياء من الله ومن الخلق ومن النفس شيمة الكرام وفطرة إنسانية سوية" لافتا إلى إن الحياء من الله ومن الخلق ومن النفس من المشتركات الإنسانية التي أجمعت عليها جميع الشرائع السماوية ولَم تنسخ في أي ملة من الملل أو شريعة من الشرائع، موضحا أن الحياء شعبة من شعب الإيمان وشيمة من أهم شيم الكرام وفطرة إنسانية سوية، حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم "إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحِ فاصنع ما شئت" ويقول أيضا "الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان".ومن جانبه أشار وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط إلى أن المسجدين اللذين تم افتتاحهما اليوم يأتيان من بين 40 مسجدًا تم افتتاحها خلال شهري سبتمبر وأكتوبر بأسيوط، في إطار خطة وزارة الأوقاف لافتتاح وتجديد وتجهيز المساجد بمختلف مراكز المحافظة بالشكل اللائق والأمثل لاستقبال المصلين لأداء الصلوات وإقامة الشعائر الدينية بسهولة ويسر، داعيا المولى تعالى أن يتقبل من القائمين على بناء المساجد أو إحلالها وتجديدها ويثيبهم خير الجزاء.