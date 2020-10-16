رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 16 أكتوبر 2020 الموافق 29 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسيوط يفتتح المسجد رقم 40 خلال شهرين

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 04:53 م
محافظ أسيوط يفتتح
محافظ أسيوط يفتتح المسجد
أسيوط_محمد أبوشادي:
طباعة
افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، مسجدين بمركز صدفا، ضمن 40 مسجدًا تم افتتاحها خلال شهري سبتمبر وأكتوبر الجاري، بعضها جديد والبعض الآخر تم إحلاله وتجديده بالجهود الذاتية أو على نفقة وزارة الأوقاف، وذلك في إطار خطة الدولة بالتوسع في افتتاح مساجد جديدة في مختلف محافظات الجمهورية.

جاء ذلك بحضور الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، وحسين كشك رئيس مركز ومدينة صدفا، والشيخ محمد عبداللطيف مدير الدعوة بمديرية الأوقاف، والشيخ ناصر محمد سيد مدير المتابعة بمديرية الأوقاف، والشيخ محمد عبدالرحيم مدير إدارة الأوقاف بصدفا، وعدد من القيادات الدينية والتنفيذية في المحافظة.

حيث افتتح المحافظ مسجد التوحيد بقرية الدوير بعد إحلاله وتجديده ومسجد الساحة بمدينة صدفا وأدى صلاة الجمعة بمسجد التوحيد وسط جموع المصلين من أبناء قرية الدوير مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا من حيث التباعد بين المصلين وارتداء الكمامات.

واستمع محافظ أسيوط والمصلين إلى الخطبة التي ألقاها وكيل وزارة الأوقاف عن "الحياء من الله ومن الخلق ومن النفس شيمة الكرام وفطرة إنسانية سوية" لافتا إلى إن الحياء من الله ومن الخلق ومن النفس من المشتركات الإنسانية التي أجمعت عليها جميع الشرائع السماوية ولَم تنسخ في أي ملة من الملل أو شريعة من الشرائع، موضحا أن الحياء شعبة من شعب الإيمان وشيمة من أهم شيم الكرام وفطرة إنسانية سوية، حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم "إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحِ فاصنع ما شئت" ويقول أيضا "الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان".

ومن جانبه أشار وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط إلى أن المسجدين اللذين تم افتتاحهما اليوم يأتيان من بين 40 مسجدًا تم افتتاحها خلال شهري سبتمبر وأكتوبر بأسيوط، في إطار خطة وزارة الأوقاف لافتتاح وتجديد وتجهيز المساجد بمختلف مراكز المحافظة بالشكل اللائق والأمثل لاستقبال المصلين لأداء الصلوات وإقامة الشعائر الدينية بسهولة ويسر، داعيا المولى تعالى أن يتقبل من القائمين على بناء المساجد أو إحلالها وتجديدها ويثيبهم خير الجزاء.

موضوعات متعلقة

وزير التعليم لـ«الدستور»: مصروفات الكتب المدرسية ليست اختيارية

تعليم كفر الشيخ: إصابة مدرس بكورونا والاشتباه في 5

محمد الباز يكتب: هوما عابدين.. عرّابة الإخوان فى رسائل هيلارى كلينتون

مصدر بـ«التعليم» يكشف موقف دراسة القصة للمراحل الدراسية الثلاث

الصور

image description

محافظ أسيوط يفتتح المسجد رقم 40 خلال شهرين

image description

جاهزية مدارس أبنوب والفتح بأسيوط لاستقبال الطلاب.. غدًا

image description

68 مدرسة بالجيزة تدخل الخدمة العام الدراسى الجديد

image description

«سينا».. حكاية أول متلازمة داون يصعد جبل الجلالة بدراجة (صور)

image description

محافظ أسيوط يتفقد محطة معالجة صرف صحى منفلوط

الأكثر قراءة

4 يغتصبون شابة أمام زوجها في «مقابر الإسماعيلية».. التفاصيل مرعبة

تعطل مركبهم بالغردقة.. إنقاذ 11 مصريًا وسائحَين من الغرق

21 أكتوبر.. نيقوسيا تستضيف قمة ثلاثية بين قبرص واليونان ومصر

موعد إجازة المولد النبوى وأسعار حلاوة المولد 2020

إنفوجراف

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي بعد التحرش بها (إنفوجراف)

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

نجم الساعة

ياسمين على: لا أحب تشبيهى بصوت أنغام (حوار)

منوعات

تقرير: كورونا يهدد مستقبل جيل كامل من أطفال العالم

طبيب روسي يرجح بدء استقرار أوضاع كورونا خلال أسبوعين

تزايد إصابات كورونا داخل دور رعاية المسنين بألمانيا

غدا.. «الأسمرات» تستضيف أكبر مهرجان لألعاب الانزلاق

أيام زمان

«وفاة حليم واتهام بالكفر».. ملابسات خروج أغنية «من غير ليه» للجمهور

عمرو دياب: رأي محمد عبدالوهاب عني أغلى شهادة حصلت عليها

كيف تسبب محمود ياسين في قطيعة بين ماجدة الصباحي ورشدي أباظة؟

أنا مش بلياتشو عشان ألحن لعمرو دياب.. اعترافات حلمي بكر

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
شهر أكتوبر فى التاريخ المصرى
مدحت بشاى
«النساء آتون»
جمال طه
خلف كواليس مفاوضات «الناقورة»
ماجد حبته
مقاطعة كل ما هو تركى
المزيد

الثقافة

صدور «صائد الثعالب» المجموعة القصصية الأولى لـ ليليت فهمي

افتتاح العرض المسرحى «ريسايكل» بمسرح الطليعة الأحد

مذكرات هيكل لـ«الباز» تتصدر غلاف مجلة روز اليوسف

بعد تخرج دفعته الأولى.. خط سير مشروع «ابدأ حلمك»