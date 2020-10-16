ملخص تصريحات وزير التربية والتعليم بعد تعميم دراسة القصة لجميع المراحل

أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس الخميس عدد من التصريحات الهامة حول نظام التعليم الجديد للرد على ما تساؤلات أولياء الأمور تتعلق بتعميم دراسة القصة في جميع المراحل الثانوية للقراءة والإطلاع فقط بينما مقررة على المراحل الابتدائية والإعدادية، ما جعلنا نرصد ملخص تصريحات وزير التربية والتعليم.

تصريحات وزير التربية والتعليم

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، "القصص جزء من المناهج المهمة، وممكن تيجي في الامتحان عبارة عن أسئلة في محتواها بإجابات من متعدد"، ردًا على تساؤلات من بعض الطلاب حول ذكر أسئلة عن القصة للمرحلة الثانوية في الامتحانات أم لا بعد قراره بأنها للاطلاع فقط، موضحًا أن الامتحانات الإلكترونية لن تستخدم أسئلة مقالية تستوجب استخدام القلم.

وأضاف الوزير، في تصريحه أنه من الممكن أن تطلب وزارة التعليم العالي بإجراء امتحان قبول في بعض الكليات معتمدة على القصة.

وأكد شوقي موافقة وزارة التربية والتعليم على اعتماد شهادات الـACT المنعقدة داخل مصر للطلاب العائدين من الخارج لهذا العام فقط، على أن يبدأ الاعتماد في ديوان الوزارة يوم الأحد المقبل الموافق ١٨ اكتوبر.

تصريحات وزير التربية والتعليم بخصوص القصة

في السياق ذاته، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن كتابي "في أعماق البحار - على مبارك" مقرران على طلاب المرحلة الابتدائية ويمتحن فيهما الطالب، وفي المرحلة الثانوية فالقصص للإطلاع والدراسة وهما "أبوالفوارس عنترة - وااسلاماه – الأيام"، وفي المرحلة الإعدادية هناك ثلاثة قصص مقررة "عقبة بن نافع - كفاح شعب مصر - طموح جارية" ويمتحن فيها الطالب.

وحول المقرر على الطلاب بالنسبة لمادة التربية الدينية، أشار مصدر بوزارة التربية والتعليم إلى أن جميع الكتب الإضافية والكتب ذات الموضوعات الواحدة غير مقررة ولن يمتحن فيها الطالب.

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