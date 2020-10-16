البندارى: المركز العلمى لديه خطة متكاملة وهدفه تنمية الطبيب البيطرى

قال الدكتور أحمد البنداري، مدير المركز العلمي بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، إن المركز لديه خطة للتدريب والتأهيل للأطباء البيطريين وبدأت الخطة بأربع دورات للطلاب وخريجي الكليات الأطباء البيطريين، والهدف من ذلك هو زيادة المعرفة العملية للطلاب والأطباء البيطريين بصفة عامة.وأضاف "البنداري" أن دور المركز العلمي هو توصيل النشاط الحقلي للطلاب الجدد والأشخاص المستجدين، بحيث أن المركز لا يريد التدريس الأكاديمي، فالجميع لديه المبادئ الأكاديمية ولكن أهم شيء هو أن تصل لهم مهارات الحقل لكي يبدأ مجاله.وأوضح الدكتور أحمد البنداري أن المركز لديه خطة متطورة تعمل على مدار سبع أشهر، وهي مدة تواجدهم بالمركز، وتتلخص في أن المركز يقوم بعمل بروتوكولات تدريب علمي مع التنفيذيين، سواء في الهيئة العامة للخدمات البيطرية أو كليات الطب البيطري، وتم تفعيل هذه البروتوكولات وبدايتها كانت من خلال ملتقى العلماء البيطريين ٢٠٢٠.وأضاف أن أوجه التعاملات بين النقابة والجهات الأخرى تقوم عندما يقدم المركز بروتوكولا مشتركا بين النقابة والجهات الأخرى، فعلى سبيل المثال المركز العلمي لديه المكان الذي تتم فيه المحاضرات والشق الآخر من البروتوكول أن نأتي بمتخصصين لينفذوا تلك الدورات وتكون الاستفادة الأولى منها هم للطلاب والخريجين.وتابع: "نتحدث عن كل المحافظات وليس المركز الرئيسي فقط لأننا بالفعل لدينا العديد من المراكز العلمية في بعض المحافظات، وحتى إن لم يكن هناك مركز علمي وغير متوفر في المحافظات سيتم عمل دورات داخل مقرات فروع النقابة بجميع المحافظات، وسنعمل جاهدين خلال الفترة المقبلة على زيادة مهارات الطبيب البيطري وإكسابه الخبرات من خلال التدريب العملي وليس الأكاديمية".