السيسي يتفقد الخطوات التنفيذية بشبكة المحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة

تفقد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم الجمعة، الخطوات التنفيذية ومعدلات العمل بشبكة المحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة امتداد طريق القاهرة– الإسماعيلية، وجسر السويس، والتطوير الشامل لمحيط نادي الشمس ومطار القاهرة، ومحاور وكباري الربط الجديدة مع أحياء مصر الجديدة، ومدينة نصر، والقاهرة الجديدة.وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي، قد وجه بالإسراع في معدلات التنفيذ لاستكمال تطوير الصياغة الهندسية لتلك المناطق بإنشاء شبكة الطرق ومرافقها، وفق ما هو مستهدف ضمن مخطط المحاور والكباري لمحافظة القاهرة، وللتخفيف على المواطنين وتسهيل حركتهم اليومية خاصة مع قرب بدء العام الدراسي الجديد.كما شدد السيد الرئيس، على الالتزام الدقيق بقواعد الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا حفاظًا على سلامة وصحة جميع العاملين بالمواقع الإنشائية.