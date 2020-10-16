مصرع 6 عناصر شديدة الخطورة.. تفاصيل القضاء على «عصابة المزرعة المهجورة»

نجح رجال وزارة الداخلية، فى واحدة من أقوى الضربات الأمنية وبعد ساعات من تبادل إطلاق النيران، فى القضاء على بؤرة إجرامية شديدة الخطورة بالدقهلية وعثر بحوزتها على أسلحة وكمية من المخدرات.وقالت الوزارة، في بيان اليوم الجمعة، إنه تم رصد بؤرة إجرامية شديدة الخطورة بمزرعة دواجن مهجورة بالزراعات المتاخمة لقرية المواجد دائرة مركز المنزلة مكونة من 9 عناصر من بينهم سيدتان، 4 منهم هاربون من تنفيذ أحكام الأول بالسجن 35 سنة، والثاني بالسجن 17 سنة وشهرين، والثالث بالسجن 8 سنوات، وإحدى السيدتين بالسجن 5 سنوات في قضايا مخدرات وسرقة بالإكراه وشروع في قتل ومقاومة سلطات.وعقب جمع المعلومات والتى أكدتها تحريات مفتشى قطاع الأمن العام تم إعداد مأمورية برئاسة القطاع وبمشاركة قيادات ومفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائى بأمن الدقهلية وقطاع الأمن المركزى، تم استهدافهم.ولدى وصول القوات إلى مكان اختباء العناصر الإجرامية واستشعار المتهمين القوات بادروا بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاهها فبادلتهم بالمثل لإحكام السيطرة عليهم حرصًا على حياة المواطنين.وأسفر التعامل عن مصرع 6 عناصر شديدة الخطورة، وإصابة 3 عناصر أحدهم مصاب بأعيرة نارية متفرقة وضُبط "5 بنادق آلية- بندقية خرطوش- طبنجة 9 مم 4 فرد خرطوش- 520 طلقة آلية 7،62 × 39 - 25 خزينة آلية- 20 كجم بانجو–50 جم هيروين –20 شريط تامول- 20 ألف جنيه- 14 هاتف محمول- 3 دراجات نارية بدون لوحات معدنية".وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.جاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية وتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بمواجهة البؤر الإجرامية والعناصر الخطرة وشديدة الخطورة، خاصة التي تقوم بأعمال البلطجة وترويع المواطنين والاتجار بالمواد المخدرة.