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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«قهوة خير» جديد الإعلامي محمد علي خير على اليوتيوب

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 03:34 م
محمد علي خير
محمد علي خير
منار إبراهيم
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يقدم الإعلامي محمد علي خير برنامجا جديدا بعنوان "قهوة خير"، الذي يبث عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

"قهوة خير" يعتبر نافذة جديدة أسبوعية للتواصل مع متابعي الإعلامي محمد علي خير لعدة دقائق، ويناقش خلاله العديد من القضايا الهامة التي تخص المجتمع المصري والعربي كله، كما يتناول القضية أو الحدث الذي شغل بال الرأي العام والشارع المصري والتعليق عليه في مدة 3 دقائق كحد أقصى.

ويقدم محمد علي خير البرنامج من مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيًا، فيما تصل مدة الحلقة إلى 3 دقائق كحد أقصى.

وكانت آخر برامج محمد علي خير برنامج "كلامنا بالمصري"، الذي أذيع على إذاعة 9090، من الأحد للخميس لمدة ساعتين.

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