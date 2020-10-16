6 أنواع من البيانات الشخصية مستثناة من أحكام القانون الجديد

استثنى قانون حماية البيانات الشخصية بعض الأنواع من البيانات في تطبيق أحكامه ترصدها "الدستور" في السطور التالية:1- البيانات الشخصية التي يحتفظ بها الأشخاص الطبيعيون للغير، والمعالجة للاستخدام الشخصي.2- البيانات الشخصية التي تتم معالجتها بغرض الحصول على البيانات الإحصائية الرسمية أو تطبيقًا لنص قانوني.3- البيانات الشخصية التي تتم معالجتها حصرًا للأغراض الإعلامية، إلا أن القانون اشترط فى هذه الحالة أن تكون صحيحة ودقيقة، وألا تستخدم فى أي أغراض أخرى، ودون الإخلال بالتشريعات المنظمة للصحافة والإعلام.4- البيانات الشخصية المتعلقة بمحاضر الضبط القضائي والتحقيقات والدعاوي القضائية.5- البيانات الشخصية لدى جهات الأمن القومي، وما تقدره لاعتبارات أخرى.6- البيانات الشخصية لدى البنك المركزي والجهات الخاضعة لرقابته وإشرافه، عدا شركات تحويل الأموال وشركات الصرافة.