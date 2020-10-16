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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

الرئيس الأرمني يعرب عن خيبة أمله من موقف الناتو والاتحاد الأوروبي بشأن كاراباخ

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 03:42 م
أرمين سركيسيان
أرمين سركيسيان
وكالات
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أعرب الرئيس الأرمني، أرمين سركيسيان، اليوم الجمعة، عن خيبة أمله من موقف "حلف الناتو" والاتحاد الأوروبي، ودول الغرب، بشأن النزاع في إقليم كاراباخ.

وقال، في مقابلة مع صحيفة "ذي كريتيك" البريطانية: "لقد أصبت بخيبة أمل بسبب عدد من العوامل، في مقدمتها أن الناتو يسمح لدولة عضو (تركيا) بالتورط في صراع كطرف ثالث، ليس لتركيا أي شيء تفعله في كاراباخ".

وأضاف: "عضو الناتو يستخدم أحدث أسلحة الحلف في النزاع، وهي طائرات إف 16، وكذلك طائرات دون طيار، وجنودا دون الحصول على تفويض من أحد".

وتابع: "الولايات المتحدة كذلك لا تمارس ضغوطا كبيرة، على الرغم من أنه يمكن تفهم أنها مشغولة بالانتخابات الرئاسية".

وأشار سركيسيان إلى أن "الحكومة الإسرائيلية أعلنت أنها تبيع أسلحة دفاعية للدولة التي تستخدمها لمهاجمة الشعب الأرمني".

وقال: "عندما بدأت الحرب، كان عليهم وقف عمليات التسليم (الأسلحة)، لم يفعلوا ذلك.. لست الوحيد الذي يشعر بخيبة أمل في هذه القضية.. أصدقائي اليهود، من إسرائيل إلى موسكو ونيويورك، غير راضين على هذا الأمر للغاية".

وبدأ القتال على خط التماس في كاراباخ، في 27 سبتمبر الماضي، وتتهم كل من يريفان وباكو إحداهما الأخرى بإطلاق العنان للأعمال العدائية في هذا الإقليم واستهداف المناطق المدنية الآهلة بالسكان.

ودعا قادة روسيا والولايات المتحدة وفرنسا الأطراف المتنازعة إلى وقف الاشتباكات والبدء في مفاوضات دون شروط مسبقة، فيما صرحت تركيا بأنها "ستقدم لأذربيجان أي دعم تطلبه على خلفية تفاقم الوضع في كاراباخ".

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