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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

صدور «صائد الثعالب» المجموعة القصصية الأولى لـ ليليت فهمي

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 03:09 م
صائد الثعالب
صائد الثعالب
جمال عاشور
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صدر حديثا للقاصة والناقدة المسرحية ليليت فهمى، مجموعة قصصية بعنوان "صائد الثعالب"، عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، وجاء الغلاف من تصميم الدكتورة هند سمير.

وتتكون المجموعة من 11 نص قصصى، هم: "عودة أبدية، صائد الثعالب، محاكمة الليدى مكبث، نداء الحدآن، الإله الأسود العجوز، حيوانات أليفة، عازف الترومبيت، محاولة للهرب، رحلة الخروج، أوقات ممنوعة، تهيأ لى أنى رأيت ملاكا"، بالإضافة إلى 11 فاصلا نثريا، هم: "قيلولة حمراء، أثر الجريمة، غفوة، الوقت، اعتذار، صباح مباغت، منسى، حلم، حتحور، خوف، احتراق".

ومن أجواء المجموعة: "بين باب شقتها والجارة مسافة قريبة، مسافة تؤدى إلى الحياة العادية، وما كانت لتطرق الباب أبدا، إلا أنها استنتجت أن جارتها وزوجها لا يأكلون اللحوم قط، جارتها الفضولية التي تقطع كميات هائلة من الخضراوات، كما أن لديهما كلبا ذهبى اللون وطفلا محفوظا في برطمان زجاجى، أحيانا يعاملون الكلب كطفل، وأحيانا يعاملون الطفل ككلب".

وليليت فهمى، قاصة وناقدة مسرحية، نشر لها العديد من المقالات والدراسات النقدية المسرحية في عددا من المجلات والدوريات الثقافية، شاركت في لجان تحكيم عدد من المهرجانات آخرها المهرجان القومى للمسرح في دورته الأخيرة، و"صائد الثعالب" هي المجموعة القصصية الأولى لها.

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