مطربة فاشلة..6 معلومات عن مغربية تطاولت على حرائر مصر

هجوم شرش شنته ملكة جمال المغرب ابتسام مومني، على نساء مصر بسبب رفضهن إقامة حفل غنائي للمطرب سعد لمجرد على مسرح كايرو شو، لتورطه في قضايا اغتصاب، مشبهة المصريات بالرجال.وكتبت "ابتسام" عبر خاصية الإستورى على صفحتها بــ إنستجرام:"يعنى أنتم مفكرين الفنان سعد لمجرد رح ينزل فى الحفل يتحرش ببناتكم وهما مثل الرجال"، كما نشرت صورة عبر خاصية الإستورى للفنان الكبير أحمد عبد العزيز وكتبت عليها: "المصريات اللى هيتحرش بيهم سعد لمجرد".وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن ملكة جمال المغرب التي سببت أزمة في الساعات الأخيرة.- يتابع ابتسام مومني أكثر من 200 ألف متابع على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، بينما يتابعها على موقع فيس بوك 31 ألف فقط.- حصلت على لقب ملكة جمال المغرب في عام 2019.- حصدت لقب ملكة جمال أفريقيا في عام 2020.- عملت مطربة وطرحت أغنيتين لكنها لم تحقق نجاح، كما لم تنل الشهرة فتركت الطرب.- اتجهت للأزياء ووجدت نفسها في هذا المجال.- عملت في الترويج لأدوات التجميل، ونشرت أكثر من جلسة تصوير بفستان زفاف.