تونس والجزائر تبحثان سبل تعزيز التعاون القضائي

بحث وزير العدل التونسي محمد بوستة، اليوم الجمعة، مع سفير الجزائر بتونس عزوز باعلال، سبل دعم علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات ذات العلاقة بالشأن القانوني والقضائي.وذكر بيان لوزارة العدل التونسية، أن الوزير بوستة استقبل السفير الجزائري، وتطرق اللقاء إلى مشروعي الاتفاقيتين في مجال التسليم والتعاون القضائي في المجال الجزائي، إلى جانب التفكير في إبرام اتفاقيات ثنائية أخرى تتعلق بالمادة المدنية وخاصة في مادة الأحوال الشخصية.وأضاف البيان أنه تم التأكيد على ضرورة الاستفادة من واقع عراقة ومتانة علاقات الأخوة بين البلدين؛ لتطوير إمكانيات فرص التعاون وتبادل الخبرات والكفاءات في المجال، بما يعود بالفائدة على سير المنظومة القضائية في البلدين.