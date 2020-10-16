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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

مطران المنوفية: قوانين الكنيسة تمنع تجاوزات الأفراح

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 03:33 م
الأنبا بنيامين
الأنبا بنيامين
مونيكا جرجس - ماريان رسمي
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حذر الأنبا بنيامين مطران المنوفية، الأقباط من التجاوزات التي تحدث في الأفراح من رقص وخلاعة وعري وغناء مشددًا أن قوانين الكنيسة تمنع ذلك.

وقال مطران المنوفية في بيانًا تداوله الأقباط عبر صفحات التواصل الاجتماعي " فيسبوك" والذي جاء تحت عنوان «مفهوم الفرح»: توجد فرص كثيرة نفرح فيها مثل الأعياد والترقي في المناصب، والنجاح لمن في المراحل الدراسية، وكذلك الأفراح في سر الزيجة المقدس، لا أعتقد أن أحدًا يعرف ما يحدث فيها من تجاوزات كثيرة كالأفراح العالمية من رقص وخلاعة وعري وغناء.

وأضاف مطران المنوفية:« أريد هنا أن نعرف قوانين الكنيسة في هذا الأمر التي تحكمنا فيجب أن يراعي المسيحيون أن لا تتحول أيام العرس إلى أيام خجل ولعنة بما اعتاد عليه بعضهم أن يقوموا به من خلاعه غير لائقة ولا يشتركوا في الرقص والخلاعة بل يتجنبوا هذا التهريج لأنه لا يليق بسلوك المسيحيين، ولا يجوز للإكليروس والشعب أن يقيموا حفلات طرب ورقص وخلاعة».

متابعًا: «كما أن المجمع المسكوني منع حفلات الرقص والأغاني، وكل من لا ينفذ هذا القانون من الكهنة والشمامسة فإنه يشلح من كهنوته وإن كان علمانيََا فإنه يقطع من الكنيسة، ويجب على رجال الكهنوت أن يمنعوا كل ما هو غير لائق في العرس أو الزواج».

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