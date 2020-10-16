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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

بتبرع من مجموعة طلعت مصطفى.. حسن علام تنهى 80% من إنشاءات كوبرى الشروق (صور)

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 03:08 م
جريدة الدستور
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بلغت نسبة الإنجاز في مشروع إنشاء يوترن علوى للسيارات على طريق «القاهرة – السويس» الصحراوي أمام مدخل مدينة الشروق 2 حوالى 80% بحلول منتصف شهر أكتوبر الجاري، حيث تم الانتهاء من جسم الكوبري ويجري العمل حالياً في المطالع والمنازل الخاصة به، وهو يخدم آلاف المترددين على مدينة الشروق، ومن المقرر أن يتم تشغيله رسمياً في غضون شهر نوفمبر المقبل .

وقال رئيس جهاز مدينة الشروق المهندس عبد الرؤوف الغيطي، إن الكوبري ينفذ بتبرع كامل من مجموعة طلعت مصطفي القابضة وبتكلفة إجمالية حوالي 45 مليون جنيه، مشيراً إلى أن اليوترن يقع أمام بوابة 2 الشروق والتي لم تعد هناك وسيلة للدخول منها بعد تطوير طريق السويس الصحراوي وتوسعته إلا فكرة هذا اليوترن، وهي المشكلة التي كان يعانيها سكان مدينة الشروق والمترددون عليها من مدن القاهرة الجديدة والمدينة الأم، وانتهت بتكفل مجموعة طلعت مصطفي بتكلفة إنشاء اليوترن العلوي.

ولفت إلى أن الكوبري الجديد يوفر مسافة حوالي 6 كم ويقلل من الوقت المستغرق في الوصول إلى قلب مدينة الشروق وخدماتها المختلفة، وأبرزها إدارة المرور والتي تقدم تراخيص المركبات لمدن الشروق والقاهرة الجديدة وهليوبوليس وبدر ومدينتي والرحاب.

وأكد أن مجموعة طلعت مصطفي لها إسهامات كبيرة في مجال المسئولية المجتمعية، وسبق وأن نفذت كوبري بمدخل الشروق 1 على طريق السويس الصحراوي والذي يخدم المترددين على المدينة منذ أكثر من 10 سنوات.
وتتولى شركة حسن علام تنفيذ الكوبري بالتنسيق مع جهاز مدينة الشروق، حيث تم البدء فيه خلال شهر يونيو الماضي بعد أن تم إخلاء الجزء المتداخل بالواجهة الجنوبية من كل العوائق لبدء أعمال إنشاء الأساسات.

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