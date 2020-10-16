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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

الرياضة فقط لا تكفي.. طبيب تغذية يوضح معتقدات خاطئة عن الرجيم

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 03:14 م
الرجيم
الرجيم
سلمى بدر
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يَحتفل العالم اليوم الموافق 16 أكتوبر من كل عام باليوم العالمي للتغذية، وهو يوم أَعلنته منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، حيث يتم الاحتفال بهذا اليوم على نطاق واسع من قبل العديد من المنظمات الأخرى المعنية بالأمن الغذائي، بما في ذلك برنامج الأغذية العالمي.

وبمناسبة ذلك اليوم يتحدث لـ" الدستور" الدكتور رامي صلاح الدين، أخصائي التغذية العلاجية والعلاج الطبيعي، عن أبرز الخرافات عن خسارة الوزن، مشيرا إلى أن خسارة الوزن هي من الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها الكثيرون، إلا أن هناك خرافات عن خسارة الوزن يمكن أن تعيق تحقيقها، فبعض الاعتقادات الشائعة تساهم أحيانًا في زيادة الوزن ومنع الجسم من حرق الدهون بشكل صحيح.

وأوضح أخصائي التغذية العلاجية والعلاج الطبيعي: "يعتقد العديد من الناس الذين يسعون إلى إنزال وزنهم الزائد أن ممارسة الرياضة وحدها تكفي للتخلص من وزنهم الزائد، إلا أن الحقيقة أن الرياضة تساعد فقط على زيادة قدرة الجسم على الحرق وتصريف الماء المحتبس في الجسم، ولكنها لا تكفي وحدها ويجب اتباع نظام غذائي صحي للتمتع باللياقة البدنية وإنزال الوزن الزائد في الجسم.

وأضاف "صلاح الدين" أنه من الخرافات أيضا فكرة تفويت بعض الوجبات الأساسية خلال النهار اعتقادا منهم أن ذلك يساعد على خسارة الوزن بشكل أسرع، وهذا الاعتقاد خاطئ، فتفويت إحدى الوجبات الثلاث الرئيسية سواء الإفطار، أو الغداء، أو العشاء يؤدي في كثير من الأحيان إلى عدم انتظام في عملية الأيض في الجسم لذلك من المهم الالتزام بتناول الوجبات الثلاثة وتخصيص حصتين للوجبات الخفيفة الصحية".

وتابع: "من الأفكار السائدة الخاطئة أن الامتناع عن تناول الحلويات سيؤدي إلى خسارة الوزن ولكن الحقيقة أن الامتناع عن الحلويات يمكن أن يساعد على خسارة الوزن، ولكن لا يعتبر الوحيد المسئول عن زيادة الوزن فبعض الأطعمة الأخرى المالحة، أو الغنية بالدهون، أو المقلية يمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن، لذلك يجب اتباع حمية غذائية متوازنة".

ولفت أيضا إلى أنه من التفكير الخاطئ أن الماء يمكن أن يخفف من الوزن الزائد وهذا خطأ كبير، فعلى الرغم من أن تناول الماء يساعد على تعزيز الدورة الدموية في الجسم، إلا أنه لا يكفي لإنقاص الوزن ولا بد من منح الجسم الطاقة والعناصر الغذائية التي يحتاجها لانتظام وظائفه.

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