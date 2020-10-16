مواصلة عقد لقاءات التأييد لمرشحى «النواب» فى أسوان

يواصل المرشحون والمرشحات بانتخابات مجلس النواب 2020 بمحافظة أسوان، عقد اللقاءات والمؤتمرات الجماهيرية لعرض برنامجهم الانتخابي على أهالي دائرتهم، لكسب دعم وتأييد الأهالي لهم، واختيارهم خلال الانتخابات التي ستجرى خلال يومي 24 و25 أكتوبر الجاري.ويتم عرض اللقاءات والمؤتمرات للمرشحين والمرشحات مع أهالي دائرتهم عبر صفحتهم على موقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك''، ويرفقون معاها الصور واسم المنطقة التي تم بها اللقاء أو المؤتمر.الجدير بالذكر، أنه مع تطور وسائل التكنولوجيا، كإحدى وسائل الدعاية الانتخابية لمرشحين انتخابات النواب 2020، عبر موقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'، حرص عدد من المرشحين لانتخابات النواب على وضع منشور يتضمن إطارًا للمرشح أو ما يطلق عليه' "فريم" على الصفحة الانتخابية الخاصة بهم، حتى يتم وضعه مع الصور الشخصية لرواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين يدعمونهم ويؤيدونهم خلال الانتخابات.ويتضمن الإطار أو ''الفريم'' اسم المرشح ورقمه والرموز الانتخابي له، وعند وضعه صورة الملف الشخصي على ''فيسبوك'' يصبح الإطار برفقتها، وتعتبر إحدى وسائل الدعم والتأييد للمرشح.