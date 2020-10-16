تشريح جثة سيدة أشعل ابنها النار فيها بفيصل

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بتشريح جثة ربة منزل عثر عليها متوفاة داخل منزلها، بعد اشتعال النيران بها، للوقوف على ظروف وملابسات وفاتها.طلبت النيابة تقرير الصفة التشريحية حول الوفاة، كما أمرت بانتداب الأدلة الجنائية لرفع الأدلة من موقع الحريق؛ لمعرفة أسباب اشتعال النيران، وهل هناك شبهة جنائية حول الحادث من عدمه.وأشارت التحريات الأولية إلى أن المتهم "تامر" مفصول من جهة عمله، وأقدم على حرق والدته "جازية" بعد أن اعتاد على تعذيبها منذ سنوات، والاستيلاء على معاشها الشهري مبلغ 8000 جنيه، وأجبرها على التسول في الشوارع.وقال شهود عيان إن المتهم اتصل بالإسعاف بحجة نقل والدته للعلاج بأحد المستشفيات بعد أن أصيبت بحروق من الدرجة الأولى منذ ثلاثة أيام أثناء تواجدها في المطبخ، مساء أمس، لكن عندما حضرت سيارة الإسعاف وجدت أن المجني عليها فارقت الحياة فرفضت نقلها لحين حضور النيابة العامة.وأوضح أحد شهود العيان "هـ.ص"، أنه صعد إلى مكان الجريمة فوجد جثة السيدة منتفخة ومتفحمة وبها تشققات، في حين أن ابنها المتهم بالجريمة جالس لمشاهدة التليفزيون، موضحا أن الأهالي أبلغوا شرطة النجدة التي حضرت لمعاينة موقع الجريمة وتحفظت على المتهم.وقالت مصادر أمنية لـ"الدستور" إن المتهم يعاني من اضطرابات عقلية وأنكر حرق والدته، زاعما أنها أصيبت بحروق في جسدها أثناء تواجدها في مطبخ شقتها الكائنة بشارع محمود عبدالحفيظ في منطقة المطبعة بفيصل، وحاول علاجها بعد التواصل مع طبيب منذ 3 أيام.وأضافت المصادر أن الأجهزة المعنية تواصلت مع الطبيب الذي ذكره المتهم حيث نفى ما قاله، مشيرة إلى أن المجني عليها لديها أخين، موظفين عموم، كما أن لديها ولدين توفي أحدهما منذ سنوات وكان دائم التعذيب لها، والآخر المتورط في قتلها، وبنت متزوجة بالإسكندرية.ولفتت إلى أن التحريات الأولية للواقعة أثبتت أن المتهم هددها بالقتل قبل يومين فقط من ارتكاب الجريمة، مشيرة إلى أن النيابة العامة عاينت موقع الجريمة، واصطحبت المجني عليه للتحقيق في الواقعة.