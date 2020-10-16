تخصيص الحصة الأولى للحديث عن نصر أكتوبر بمدارس القاهرة

قررت مديرية التربية والتعليم في محافظة القاهرة، برئاسة محمد عطية، تخصيص الحصة الأولى في أول أيام العام الدراسي 2020-2021 الذي سينطلق غدًا للحديث عن نصر أكتوبر.وأوضح عطية أن القرار يأتي في إطار حرص مديرية التربية والتعليم على غرس قيم الولاء والانتماء في نفوس الطلاب والطالبات للوطن، وذلك بكل المدارس التابعة للمديرية في 32 إدارة تعليمية.يذكر أن العام الدراسي الجديد سوف ينطلق غدًا في 60 ألف مدرسة تتنوع بين حكومية عربي ورسمية لغات وخاصة وفنية.