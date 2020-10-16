رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 16 أكتوبر 2020 الموافق 29 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

نوران حسين تستعيد فكرة فيلم للرجال فقط وتعمل مهندسة بترول

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 03:20 م
جريدة الدستور
نور أيمن
طباعة
لجأت الفنانتان سعاد حسني ونادية لطفي للتنكر في هيئة رجل للذهاب للعمل بأحد مواقع البترول وكأنه ليس من حقهن كنساء الحصول على تلك الفرصة، وهو ما تحاول أن تحققه بعض الفتيات مؤخرا دون تنكر.

غيرت بعضهن وجهة النظر في أن الأنثى ولدت فقط لتربية الأجيال، بل استطاعت مزاحمة الرجل في أعمال كانت مقصورة عليه، هكذا سعت نوران حسين.

خاضت "نوران" تجربتها للعمل في مجالات يحتكرها الرجال، أبرزها "البترول" الذي عُرف في مجتمعنا بحاجته إلى قوة البنيان، موضحة أنها منذ الصغر وهي تحلم بأن تصبح مهندسة بترول.

واجهت "نوران" كثير من العقبات في مجال العمل، وتذكرت قول أحدهم لها وهي تعمل على بريمة: "إنتوا مكانكم المطبخ"، لم تتأثر بكل ذلك وتعمل الآن مهندسة بترول في شركة بيكر هيوز.

تعرضت للإحباط فور تخرجها، كانت أبرز التعليقات: "مش هتلاقي شغل والبترول وسائط وعنصرية، بقى ليه ناخدك انتي وممكن ولد يفيدنا اكتر وانك مش هتستمري لان هتجوزي وتحملي هتشتغلي ازاي"، مشيرة إلى الفجوة في التعيين فالشركات تتجه لتعين 70% من الرجال والـ30% فقط إناث.

موضوعات متعلقة

جنا عمرو دياب تثير الجدل مجددًا بصورة جريئة: «بابا فين يا لينا»

تعطل مركبهم بالغردقة.. إنقاذ 11 مصريًا وسائحَين من الغرق

4 يغتصبون شابة أمام زوجها في «مقابر الإسماعيلية».. التفاصيل مرعبة

حريق في مول تجاري بالتجمع

الصور

image description

«سينا».. حكاية أول متلازمة داون يصعد جبل الجلالة بدراجة (صور)

image description

محافظ أسيوط يتفقد محطة معالجة صرف صحى منفلوط

image description

محافظ أسيوط يلتقي مدير مشروع مجمع التكسير الهيدروجيني والوفد المرافق

image description

دمياط تضع اللمسات النهائية على استعدادات العام الدراسي الجديد

image description

100 صورة من جنازة محمود ياسين

الأكثر قراءة

4 يغتصبون شابة أمام زوجها في «مقابر الإسماعيلية».. التفاصيل مرعبة

تعطل مركبهم بالغردقة.. إنقاذ 11 مصريًا وسائحَين من الغرق

سفير الصين بالقاهرة يكرم طفلًا مصريًا حصد جائزة دولية

جنا عمرو دياب تثير الجدل مجددًا بصورة جريئة: «بابا فين يا لينا»

إنفوجراف

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي بعد التحرش بها (إنفوجراف)

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

نجم الساعة

ياسمين على: لا أحب تشبيهى بصوت أنغام (حوار)

منوعات

تقرير: كورونا يهدد مستقبل جيل كامل من أطفال العالم

طبيب روسي يرجح بدء استقرار أوضاع كورونا خلال أسبوعين

تزايد إصابات كورونا داخل دور رعاية المسنين بألمانيا

غدا.. «الأسمرات» تستضيف أكبر مهرجان لألعاب الانزلاق

أيام زمان

«وفاة حليم واتهام بالكفر».. ملابسات خروج أغنية «من غير ليه» للجمهور

عمرو دياب: رأي محمد عبدالوهاب عني أغلى شهادة حصلت عليها

كيف تسبب محمود ياسين في قطيعة بين ماجدة الصباحي ورشدي أباظة؟

أنا مش بلياتشو عشان ألحن لعمرو دياب.. اعترافات حلمي بكر

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
شهر أكتوبر فى التاريخ المصرى
مدحت بشاى
«النساء آتون»
جمال طه
خلف كواليس مفاوضات «الناقورة»
ماجد حبته
مقاطعة كل ما هو تركى
المزيد

الثقافة

افتتاح العرض المسرحى «ريسايكل» بمسرح الطليعة الأحد

مذكرات هيكل لـ«الباز» تتصدر غلاف مجلة روز اليوسف

صدور «صائد الثعالب» المجموعة القصصية الأولى لـ ليليت فهمي

بعد تخرج دفعته الأولى.. خط سير مشروع «ابدأ حلمك»