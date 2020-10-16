نوران حسين تستعيد فكرة فيلم للرجال فقط وتعمل مهندسة بترول

لجأت الفنانتان سعاد حسني ونادية لطفي للتنكر في هيئة رجل للذهاب للعمل بأحد مواقع البترول وكأنه ليس من حقهن كنساء الحصول على تلك الفرصة، وهو ما تحاول أن تحققه بعض الفتيات مؤخرا دون تنكر.غيرت بعضهن وجهة النظر في أن الأنثى ولدت فقط لتربية الأجيال، بل استطاعت مزاحمة الرجل في أعمال كانت مقصورة عليه، هكذا سعت نوران حسين.خاضت "نوران" تجربتها للعمل في مجالات يحتكرها الرجال، أبرزها "البترول" الذي عُرف في مجتمعنا بحاجته إلى قوة البنيان، موضحة أنها منذ الصغر وهي تحلم بأن تصبح مهندسة بترول.واجهت "نوران" كثير من العقبات في مجال العمل، وتذكرت قول أحدهم لها وهي تعمل على بريمة: "إنتوا مكانكم المطبخ"، لم تتأثر بكل ذلك وتعمل الآن مهندسة بترول في شركة بيكر هيوز.تعرضت للإحباط فور تخرجها، كانت أبرز التعليقات: "مش هتلاقي شغل والبترول وسائط وعنصرية، بقى ليه ناخدك انتي وممكن ولد يفيدنا اكتر وانك مش هتستمري لان هتجوزي وتحملي هتشتغلي ازاي"، مشيرة إلى الفجوة في التعيين فالشركات تتجه لتعين 70% من الرجال والـ30% فقط إناث.