بالتفاصيل.. الفرق بين نزلات البرد الموسمية وفيروس كورونا

الفرق بين نزلات البرد الموسمية وفيروس كورونا

الفرق بين نزلات البرد الموسمية وفيروس كورونا





وقالت وزارة الصحة والسكان: "فيروس كورونا فى الحالات الأشد وطأة، قد تسبب العدوى الالتهاب الرئوى والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة والفشل الكلوي وحتى الوفاة"، مضيفة أن هناك أعراض جديدة يأتي بها فيروس كورونا تتمثل في أمراض الجهاز الهضمي وذلك نظرًا لتطور فيروس كورونا المستجد.



قالت الدكتورة نانسي الجندي، رئيس الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة والسكان، إن أعراض فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» مماثلة لأعراض دور الإنفلونزا العادية، مضيفة خلال مقطع فيديو بثته صفحة وزارة الصحة والسكان على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن الأعراض تتمثل في إصابة الأنف والحلق، وارتفاع درجة الحرارة، وضيق النفس، ناصحة بالتوجه إلى أقرب مستشفى؛ لتوقيع الكشف الطبي عند الشعور بهذه الأعراض.

وشددت وزارة الصحة عدة مرات على أهمية منع التجمعات؛ لدورها في تقليل مدة وجود الفيروس داخل مصر، لافتة إلى أهمية تحقيق التباعد الجسدي داخل المنزل أثناء ساعات حظر التجوال، إضافة إلى الالتزام بالنظافة الشخصية التي تحول دون استمرار الفيروس في مصر.



قد يهمك أيضا: وشددت وزارة الصحة عدة مرات على أهمية منع التجمعات؛ لدورها في تقليل مدة وجود الفيروس داخل مصر، لافتة إلى أهمية تحقيق التباعد الجسدي داخل المنزل أثناء ساعات حظر التجوال، إضافة إلى الالتزام بالنظافة الشخصية التي تحول دون استمرار الفيروس في مصر. آخر أخبار قانون التصالح في مخالفات البناء 2020.. تخفيض السعر بـ23 محافظة

أما أعراض فيروس كورونا، أوضحت وزارة الصحة، أن الأعراض الأكثر شيوعا تتمثل فى الأعراض التنفسية، والحمّى، والسعال، وضيق النفس وصعوبة التنفس، وهي الأعراض التي كانت في بداية فيروس كورونا، لكن مع تطور الفيروس أصبح لها أعراض أخرى.وقالت وزارة الصحة والسكان: "فيروس كورونا فى الحالات الأشد وطأة، قد تسبب العدوى الالتهاب الرئوى والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة والفشل الكلوي وحتى الوفاة"، مضيفة أن هناك أعراض جديدة يأتي بها فيروس كورونا تتمثل في أمراض الجهاز الهضمي وذلك نظرًا لتطور فيروس كورونا المستجد.قالت الدكتورة نانسي الجندي، رئيس الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة والسكان، إن أعراض فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» مماثلة لأعراض دور الإنفلونزا العادية، مضيفة خلال مقطع فيديو بثته صفحة وزارة الصحة والسكان على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن الأعراض تتمثل في إصابة الأنف والحلق، وارتفاع درجة الحرارة، وضيق النفس، ناصحة بالتوجه إلى أقرب مستشفى؛ لتوقيع الكشف الطبي عند الشعور بهذه الأعراض.

يفكر فيها كثيرون مع قرب فصل الشتاء، ففي ظل تحذيرات من بدء الموجة الثانية لفيروس كورونا، يتسائل كثيرون عن الفرق بين أعراض نزلات البرد العادية أو "الموسمية" كما يُطلق عليها الأطباء، وبين فيروس كورونا، خاصة وأن فصل الشتاء تفصلنا عنه ايام معدودة، والتي تكثر فيه نزلات البرد الموسمية لدى الجميع، إلا أن فصل الشتاء هذه المرة سيكون مختلفًا في ظل ترقب المواطنين من اختلاط أعراض الفيروس "كوفيد 19" وبين نزلات البرد العادية."نزلات البرد العادية"كشفت وزارة الصحة والسكان المصرية، فى فيديو جراف نشرته عبر منصاتها المختلفة على السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، أعراض نزلات البرد أو الزكام، خاصة مع دخول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة.وأوضحت الوزارة، أن من أعراض نزلات البرد أو الزكام، هى ارتفاع درجات الحرارة، العطس المتكرر واحتقان الأنف والتهاب الحلق.أعراض فيروس كورونا