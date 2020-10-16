افتتاح العرض المسرحى «ريسايكل» بمسرح الطليعة الأحد

يفتتح المخرج إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، العرض المسرحي "ريسايكل" على قاعة زكي طليمات بمسرح الطليعة بالعتبة، وذلك تحت إشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، في الثامنة والنصف من مساء بعد غد الأحد.والعرض من إنتاج فرقة مسرح الطليعة برئاسة الفنان شادي سرور، ويقدم العرض يوميا ما عدا يوم الثلاثاء، وهو نتاج ورشة ارتجال مسرح الطليعة التي أقيمت قبل فترة جائحة فيروس كورونا المستجد لمدة 4 أشهر، قام بالتدريب فيها محمد الصغير، مناضل عنتر، أحمد حمدي رءوف، سما إبراهيم، مصطفى سليم، وتوقفت أثناء الفترة الماضية لتعود مرة أخرى عقب تخفيف الإجراءات الاحترازية.ويتناول "ريسايكل" إعادة تدوير الإنسان المنتهية صلاحيته، وهل من الممكن أن يعود لإنسانيته مرة أخرى، من خلال مجموعة من الاسكتشات، والعرض موسيقى أحمد حمدي رءوف، ودراما حركية مناضل عنتر، وأزياء عبير البدراوي، وصياغة وإخراج محمد الصغير.