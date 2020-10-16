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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

«الأوقاف»: الإسلام بريء من الجماعات الضالة.. والدولة لا تهدم

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 03:28 م
محمد مختار جمعة
محمد مختار جمعة
أميرة العناني
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افتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، اليوم الجمعة، مسجد المصطفى- بمدينة الملك عبد الله- بحي عتاقة مشاركة لأبناء محافظة السويس الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، بحضور الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية.

وفِي خطبته التي أداها الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بمسجد المصطفى بعد افتتاحه تحت عنوان: "الحياء من الله ومن الخلق ومن النفس شيمة الكرام وفطرة إنسانية سوية".

أكد أن الإيمان يُقوِّم سلوك صاحبه ويُهذِّب أخلاقه، مبينا أن خلق الحياء من الأخلاق الأصيلة للإسلام، مبينا أن صفحات الجماعات الضالة تجنح إلى السب والقذف والخروج عن أخلاق الإسلام، والإسلام منهم براء، لأن نبينا (صلى الله عليه وسلم) يقول: "الْحَيَاءُ مِنَ الإِيمَانِ وَالإِيمَانُ فِي الْجَنَّةِ وَالْبَذَاءُ مِنَ الْجَفَاءِ وَالْجَفَاءُ فِي النَّارِ"، وهذا ما تجده من كتائب الجماعات الضالة التي تدعي زورًا أنها تحمل لواء الإسلام، والإسلام منها براء، فالمؤمن الحق لا ينطق بلفظ نابٍ أبدًا، فهو ليس بشتام ولا بذيء، ومن لم يتعظ بتخطف الموت لمن حوله هذه الأيام فلا واعظ له.

وأكد أن الحملات المأجورة التي قامت بها الجماعات المأجورة حول قضية بناء المساجد في مصر حملات كاذبة لا أساس لها من الصحة، فإنه خلال شهري سبتمبر وأكتوبر تم افتتاح 383 مسجدًا وهذا المسجد هو رقم 383 في الافتتاحات، وأسأل الله العلي العظيم أن يجزي كل من أسهم أو قدم أو قام على مثل هذا المسجد خير الجزاء.

وأضاف أن هذه الجماعات كانت تختلس على أرض مغتصبه ما يحقق أهدافها ومصالحها؛ زاوية صغيرة هنا على أملاك الدولة، وأخرى هناك على حافة الترع وخلف قطبان القطارات والمقابر ليختبئوا بأفكارهم الضالة عن أعين الناس، فلما عادت الدولة تستبدل في طريقها الإصلاحي بكل زاوية تعيق طريق الناس مسجدًا على هذا النحو بمفهوم المسجد الجامع فقدوا صوابهم.

وتابع: "أخذوا يروجون لشائعاتهم وأكاذيبهم التي يدحضها الواقع، فالدولة تبني ولا تهدم، وأن ما حدث من عمارة للمساجد في السنوات الست الماضية غير مسبوق وربما لا يتكرر بسهولة في أي مكان، إذ بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته ما يزيد على 3600 مسجدًا، كما عبر معاليه عن سعادته بهذا الصرح".

وأكد أن هذا هو مفهوم المسجد الجامع، وبه يتبين الفرق بين عمل الدولة ومؤسساتها وبين أفكار تلك الجماعات الضالة، فالدول تبني، ونحتاج أن نقوي دولنا ونقوي مؤسساتنا الوطنية ولا نسمح لتلك الكيانات التي كانت تريد أن تصنع كيانات موازية لا تنشأ إلا على أنقاض الدول بتعطيل مسيرة البناء.

وأشار إلى أن هذا المسجد لم يُبن في الهواء الطلق بل بُني في مدينة عامرة على تراث معماري وهندسي، فالدولة لا تبنى المساجد فقط، وإنما تبني المسجد والمسكن والمدارس وتُعبّد الطرقات، وهذا هو ما يجعل من تقوية الدولة الوطنية فرض عين على كل إنسان وطني يحب وطنه، ومن الظلم تشويه الحقائق، فهذه الجماعات لا تعرف إلا التشويه والهدم، سائلًا معاليه الله تعالى أن يحفظ مصر وسائر بلاد العالمين من كل مكروه وسوء.

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