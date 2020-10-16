« تموين الإسكندرية» تشن حملات فى 6 إدارات وتحرر مخالفات

شنت الإدارات التموينية بمحافظة الإسكندرية، حملات موسعة بناءً على تعليمات المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين، وحرصًا على المال العام، وضبط الأسواق.وأشار بيان صادر من مديرية التموين، اليوم الجمعة، إلى أن الحملات تمت بنطاق 6 إدارات، وأسفرت عن تحرير 13 محضرًا، لمخابز بلدية مخالفة، منها 9 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، 3 محاضر توقف مخابز دون إذن مسبق، 10 محاضر عدم حمل شهادات صحية، 15 محضر عدم إعلان الأسعار على السلع الغذائية، ومحضرين بيع سجائر بسعر أزيد، ومحضر إدارة مخبز أفرنجى وحلوانى بدون ترخيص.ومن ناحية أخرى قامت إدارة تموين وسط برئاسة طه زيتون، مدير الإدارة، وإشراف عبد الله عثمان، رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الادارة والتى أسفرت عن: تحرير 14 محضرا لمخابز بلدية مخالفة، منها 12 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، 9 محاضر عدم حمل شهادات صحية، 8 محاضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالاسواق، ومحضر لمحطة تموين سيارات لعدم الجدية فى التطوير، و4 محاضر لثلاجات مواد غذائية مخالفة، و4 محاضر إدارة وتشغيل مخابز سياحية بدون ترخيص.كما قامت إدارة تموين شرق برئاسة نبيل محفوظ، مدير الإدارة، وإشراف عبد القوى عبد الحميد، رئيس الرقابة، بحملات فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن الأتى: تحرير 7 محاضر لمخابز بلدية مخالفة، منها 6 محاضر إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن، تحرير 16 محضر عدم حمل شهادات صحية، 11 محضر عدم الإعلان عن الأسعار، ومحضران لبقالين تموينيين لعدم إعلانهما عن أسعار السلع، ومحضرين أحوال تنفيذا لقرارات النيابة.وشنت إدارة تموين برج العرب برئاسة حمادة جودة مدير الإدارة، إشراف محمد العدوى، رئيس الرقابة، حملات أسفرت عن تحرير 6 محاضر لمخابز بلدية مخالفة، منها 3 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، محضر توقف مخبز بلدى بدون إذن مسبق من التموين، ومحضرين بيع سجائر بسعر أزيد، ومحضران لمخابز شامية بدون ترخيص، و6 محاضر عدم الإعلان عن أسعار المواد الغذائية بالأسواق، و7 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و7 محاضر أحوال، تنفيذًا لقرارات النيابة، كما تم سحب عينات دقيق من المطاحن للتحليل.كما قامت إدارة غرب والجمرك برئاسة نبيل مفيد، مدير الإدارة، وإشراف محمود عقل، رئيس الرقابة، بحملات فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن الأتى:تحرير 9 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها 4 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن و3 محاضر استيلاء على المال العام، تحرير 5 محاضر عدم الاعلان عن اسعار السلع الغذائية بالأسواق،و 4 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و5 محاضر لمخابز شامية بدون ترخيص، ومحضرين بيع سجائر بسعر أزيد.وعلى صعيد آخر، شنت إدارة تموين العجمى، برئاسة عصام اللبيدى حملات بنطاق الادارة، أسفرت عن: تحرير 17 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها 15 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و13 محضر عدم حمل شهادات صحية، و11 محضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالاسواق، و3 محاضر عدم سداد فروق أسعار لمحطة وقود، ومحضرين بيع سجائر بسعر أزيد، و3 محاضر إدارة مخابز سياحية بدون ترخيص، وتم أخذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.