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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«الأوقاف»: الزوايا الصغيرة كانت مكانًا لنشر التطرف.. والدولة «محقة»

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 03:09 م
الأوقاف
الأوقاف
كريم أنور
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قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن افتتاح المساجد وإعمار بيوت الله، داخل المدن السكنية المتكاملة دليل على سعي الدولة واهتمامها بدور العبادة بالشكل الذي يجب أن تكون عليه ويحقق الهدف المرجو منه.

وأضاف "جمعة"- في بيان اليوم الجمعة- أن الدولة تبني المدن المتكاملة بالخدمات والمرافق، والمساجد الجامعة، وهذا الفرق بين عمل الدولة وبين ما تريد الدولة أن تتخلص منه مما كان قديما بالمناطق الخطرة والأماكن العشوائية، لتنهي زمن سادت فيه العشوائيات في كثير من الأمور.

وأشار إلى أن أبرز صور تلك العشوائيات كان بناء الزوايا الصغيرة على الطرقات وتحت الكباري، وأطراف القرى بجوار خطوط السكك الحديدية وكانت مكانا لنشر الأفكار المتطرفة، وتستهدف الدولة في الوقت الحالي استبدال كل زاوية بمسجد جامع.

واستطرد أن من أراد بناء مسجد، فهذا نموذج للمسجد الجامع، في هذا إشارة إلى المسجد الذي جرى افتتاحه ويخدم سكان المدن الجديدة، مضيفا "وهذا نموذج المدينة وهذا بناء الدولة".

واختتم بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث وأكد على أهمية الوعي، ولا بد من توعية المواطنين بما تحققه الدولة على أرض الواقع، وهو البناء الحقيقي ليس في المساجد فقط وإنما نهج الدولة في البناء على الطريقة الحديثة.

جاء ذلك في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، عقب افتتاح مسجد المصطفى بمدينة الملك عبدالله التابعة للإسكان الاجتماعي في السويس، بحضور اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ الأقليم، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية والقيادات التنفيذية والشعبية.

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