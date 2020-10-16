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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

مصرع تلميذة صعقًا بالكهرباء قبل بدء الدراسة بـ24 ساعة

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 03:15 م
جريدة الدستور
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
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لقيت تلميذة مصرعها عقب تعرضها لصعق كهربائى بعد ملامسة يدها الأسلاك الكهربائية العارية بمسكنها في دائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، وتم نقل الجثة لمستشفى جرجا العام.

كان اللواء دكتور حسن محمود، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بتعرض تلميذة لصعق كهربائى، وتوفيت عقب ذلك بدائرة مركز جرجا، وتم نقل جثتها للمستشفى.

وكشفت التفاصيل، من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العقيد أحمد شوقى زيدان، رئيس فرع بحث الجنوب، والمقدم أسامة طنطاوى، وكيل الفرع، والرائد عزت سليمان، رئيس وحدة مباحث المركز.

وتبين أن الطفلة تدعى "ياسمين"، تبلغ من العمر 11 سنة، تلميذة، وتقيم بناحية كوم إشكيلو دائرة المركز، وصلت إلى مستشفى جرجا العام جثة هامدة، ادعاء صعق كهربائي.

ويشار إلى أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم الفنى، أعلن عن بدء العام الدراسي، غدًا السبت، الموافق 17 أكتوبر المقبل، بمدارس الجمهورية.

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