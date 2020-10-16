مايا مرسى: مصر وضعت سياسات تستجيب لاحتياجات المرأة خلال جائحة كورونا

شاركت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، صباح اليوم فى جلسة حول دور المرأة في الاستجابة والتعافي من جائحة كوفيد- 19 ضمن الحوار الدولي للهجرة 2020 الذي نظمته منظمة الهجرة الدولية عبر تقنية الفيديو كونفرانس بعنوان "جائحة كوفيد-19: إعادة تصور دور المهاجرين والحراك البشري في تحقيق أهداف التنمية المستدامة".استعرضت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، جهود مصر في مجال دعم احتياجات المرأة خلال جائحة كوفيد-19، مشيرة إلى أن مصر وبدعم قوي من القيادة السياسية كانت من الدول السباقة في الاهتمام باتخاذ كل الإجراءات الوقائية للحد من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد على المرأة وأخذ احتياجات المرأة في الاعتبار باعتبارها من أكثر الفئات تضررًا من الأزمة الحالية، مضيفة أيضًا أن الحكومة المصرية كانت أول حكومة على مستوى العالم تقوم بإصدار ورقة البرامج والسياسات المقترحة بشأن خطة مصر للاستجابة السريعة للاحتياجات الخاصة بالمرأة أثناء انتشار فيروس كورونا المستجد.وأضافت أن الحكومة المصرية كانت أيضًا أول دولة على مستوى العالم تقوم بإصدار تقارير لرصد السياسات والبرامج الداعمة للمرأة، والتى تضمنت الإجراءات التي اتخذتها الدولة وتراعي احتياجات المرأة طوال الفترة الماضية ومنذ بدء الأزمة، حيث تم إصدار أربعة تقارير بهدف رصد ومتابعة جميع السياسات والإجراءات الصادرة الداعمة للمرأة المصرية في ضوء الجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، إلى جانب كونه مرجعا لجميع السياسات الصادرة المتعلقة بالمرأة والتي يمكن استخدامها من قبل متخذى القرار من أجل رؤية أكثر شمولًا تساهم في توضيح الحقائق التى يمكن الاستناد عليها عند اتخاذ القرار مستقبلًا، كما تهدف التقارير إلى توثيق الجهود وتسليط الضوء على نتائج الجهود المنسقة للحكومة بشأن السياسات المتعلقة بالنساء لحمايتهن وعائلاتهن من فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي تفعيل تلك السياسات بتصميم البرامج والمبادرات الداعمة واللازمة، مشيرة إلى أن التقرير رصد 106 إجراءات وتدابير تراعي احتياجات المرأة خلال جائحة كوفيد -19 من بين 300 إجراء اتخذته الحكومة المصرية، وذلك خلال الأربعة أشهر الأولى من بدء الأزمة في مصر وحتى شهر يونيو.وأشارت الدكتورة مايا مرسي أن المرأة في جمهورية مصر العربية تشكل نحو 42.4٪ من الأطباء البشريين و91.1٪ من طاقم التمريض الذين يعملون بالفعل في وزارة الصحة، بالإضافة إلى أنها تشكل 73.1٪ من طاقم التمريض في المستشفيات والمرافق العلاجية في القطاع الخاص، و18.1٪ من النساء من المعيلات.وأكدت أنه وفقًا لتقرير صادر عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى حول الإجراءات التي اتخذتها الدول حول العالم لمساندة المرأة خلال جائحة كوفيد-19، فقد جاءت مصر في المرتبة الأولى في الشرق الأوسط وغرب آسيا في عدد التدابير والإجراءات التي اتخذتها مراعاة لاحتياجات المرأة التى وصلت إلى 21 إجراءً وتدبيرًا من إجمالي 38 إجراءً وتدبيرًا اتخذتها مصر وفقًا لمعايير هيئة الأمم المتحدة، كما أنها الوحيدة في المنطقة التي اتخذت تدابير في الثلاثة مجالات المشار إليها في التقرير، وهى الحماية الاقتصادية للمرأة، الرعاية غير مدفوعة الأجر، ومناهضة العنف ضد المرأة.كما أوضحت الدكتورة مايا مرسي أنه على المستوى الدولي قامت وزارة الخارجية المصرية بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة بقيادة تحرك دولى في الأمم المتحدة، من أجل تعزيز الاهتمام اللازم لوضع النساء والفتيات أثناء مواجهة فيروس الكورونا، وذلك فى إطار الحرص على تخفيف التداعيات الاجتماعية السلبية لانتشار الجائحة، واتخاذ الإجراءات الوقائية للحد من تأثيراتها على الفئات المجتمعية الأكثر تضررًا، مشيرة إلى أن مصر تحركت – بمشاركة مجموعة من الدول- لطرح مشروع قرار على الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل دعم الجهود الوطنية والدولية للاستجابة السريعة لتأثير جائحة كورونا على النساء والفتيات، وذلك تحت البند الخاص بالصحة العالمية والسياسة الخارجية، بهدف وضع إطار تنفيذي شامل وقوي للاستجابة السريعة للتداعيات الصحية والاجتماعية فى هذا الصدد على المرأة.وأشارت رئيسة المجلس إلى أن الحكومة المصرية حرصت عند وضع السياسات المعنية باحتياجات المرأة خلال جائحة كوفيد-19 الأخذ في الاعتبار مصلحة اللاجئات والمهاجرات، سواء الخاصة بالتعليم أو النظام الصحى، أو رفع الوعي، والحماية الاجتماعية ومناهضة العنف ضد المرأة.وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن عدد المهاجرين في مصر يصل إلى 6 ملايين شخص ونحن نعتبرهم ضيوفًا وليسوا مهاجرين أو لاجئين.وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن وزارة الخارجية المصرية تعمل بتوجيه من مجلس الوزراء على ضمان عدم تعرض حياة المهاجرين واللاجئين لأي آثار مباشرة لفيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال إدخال اللاجئين في الدعم الذي يقدمه نظام الرعاية الصحية وعدم اتخاذ إجراءات لإعادة المهاجرين إلى بلادهم، كما يتم التعاون مع منظمات الأمم المتحدة لتقديم الخدمات الأساسية والرعاية الصحية للاجئين واللاجئات في مصر، كما يتلقى مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة جميع الشكاوى والاستفسارات للمرأة، بالإضافة إلى إتاحة مراكز الاستضافة في حال تعرضت أي امرأة منهن للعنف.