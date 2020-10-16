«قومي حقوق الإنسان» و«المالية» و«الضرائب» يناقشون السياسة الضريبية

تنطلق غدا السبت أعمال المائدة المستديرة حول "فلسفة السياسة الضريبية والعدالة الاجتماعية في مصر"والتي ينظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان بمشاركة وزارة المالية ومصلحة الضرائب العامة ومن المقرر أن تناقش المحاور الآتية:- النظام الضريبي وأثره على التنمية الاقتصادية.- تطبيق مفهوم العدالة الاجتماعية في السياسة الضريبية.- تقييم إصلاحات المنظومة الضريبية في مصر.ويشارك في أعمال المائدة المستديرة ولفيف من ممثلي الهيئات الحكومية والتشريعية والقضائية المعنية بحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، وأساتذة القانون، والإعلاميين وممثلي الأحزاب السياسية.