مجلس «المحامين» يختار هيئة مكتبه الجديدة بعد حكم البطلان غدًا

يعقد مجلس نقابة المحامين، برئاسة النقيب رجائي عطية، غدًا السبت، اجتماعًا له ظهرًا بمقر النقابة العامة، وذلك لتشكيل هيئة مكتب المجلس الجديدة بعد حكم القضاء الإداري ببطلان التشكيل القديم.ووجه نقيب المحامين الدعوة لأعضاء مجلس النقابة العامة، لحضور الاجتماع، وحرص على إخطار الأعضاء وفق الطريقة التي تنص عليها اللائحة لتفادي الطعن على عقد الاجتماع مثلما كان يحدث في السابق.وتضمن جدول الأعمال تشكيل هيئة مكتب المجلس في ضوء حكم محكمة القضاء الإداري، وما يستجد من أعمال.فيما أكدت مصادر بمجلس النقابة، فضلت عدم ذكر اسمها، أن اجتماع المجلس سوف يشهد خلافًا شديدًا بين الأعضاء من مجموعتي رجائي عطية وسامح عاشور.وأوضحت في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن حكم القضاء الإداري أبطل التشكيل الحالي للمجلس، ومن ثم فسوف يتم اختيار مجلس جديد، وأيضًا تم إلغاء التفويض السابق للنقيب من قبل بعض الأعضاء بتشكيل المجلس حسب ما يراه، مما يعني أن المعركة سوف تكون شديدة.وأشارت: مجموعة سامح عاشور، النقيب السابق، سوف تحضر الاجتماع هذه المرة وسوف تطالب بتشكيل المجلس عن طريق الانتخاب وليس التوافق، مما يضمن لها أغلبية في مناصب المجلس.وتابعت: النقيب الحالي رجائي عطية كان قد وسع في عدد مناصب هيئة المكتب لعشرة مقاعد فى التشكيل الماضي حتى يضمن حصوله على تفويض وإرضاء جميع الأطراف، ولكن المحكمة أكدت أن ذلك مخالف للقانون الذي يحدد عدد المناصب بستة فقط.وتوقعت: سوف يشهد الاجتماع خلافًا شديدًا بين الطرفين، خاصة مع التهديد بتشكيل مجلس موازٍ من قبل البعض وأيضًا تمسك أعضاء هيئة المكتب الحاليين بمقاعدهم، وعدم اعتراف مجموعة عاشور التشكيل القديم.