«تعليم سوهاج» تنهي استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد

أنهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج برئاسة ماهر عبد الخالق، مدير مديرية التربية والتعليم، كافة الاستعدادات الخاصة بانطلاق العام الدراسى الجديد غدا السبت، والذى ينطلق جزئيا داخل 11 إدارة تعليمية على مستوى المحافظة.وتم عقد اجتماع بمديري الإدارات التعليمية وإدارات التعليم بالديوان بحضور عطا الميموني، مدير عام التعليم لمتابعة الاستعداد لبداية العام الدراسي الجديد والتي من المتوقع أن تستقبل أكثر من مليون تلميذ وطالب وطالبة.وناقش عبد الخالق الكتاب الدوري رقم 5 الصادر من الوزارة بشأن خطط العام الدراسي الجديد وكيفية تطبيقها، وقام بشرح آليات تطبيقه، كما استمع لآرائهم حول كيفية التطبيق في الإدارات، والمعوقات التي قد تعيق التنفيذ ووضع رؤية شاملة لمدارس المحافظة في جميع المراحل التعليمية وتمت مناقشة القرار رقم 193 الخاص بتنظيم العمل بالصفوف الأولى والقرار المنظم لمجموعات التقوية بالمدراس.وطالب "عبد الخالق" من إدارة التطوير التكنولوجي بالمديرية ورؤساء أقسام التطوير بالإدارات التعليمية وضع خطة يتم تنفيذها قبل انطلاق العام الدراسي الجديد لتدريب المعلمين في كل مدرسة على كيفية استخدام التكنولوجيا في التعليم والدخول على المنصات التعليمية وبنك المعرفة، واستخدامها الاستخدام الأمثل في خدمة العملية التعليمية وتنفيذ توجيهات الوزارة في هذا الشأن.كما طالب إدارة التربية البيئية والسكانية والصحية بالمديرية وأقسامها بالإدارات التعليمية، بمتابعة الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية التي أقرتها وزارة الصحة ورئاسة مجلس الوزراء بالمدارس والالتزام بالإجراءات الوقائية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا مع الاستمرار في أعمال تطهير الفصول والمدارس يوميا.وتم التنسيق مع إدارة المتابعة بالمديرية ورؤساء الأقسام بالإدارات التعليمية لوضع خطة أسبوعية لمتابعة ما تم الاتفاق عليه من إجراءات لضمان التنفيذ الجاد وإزالة أي معوقات، بما يصب في صالح العملية التعليمية.