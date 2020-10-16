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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

النيابة العامة الفرنسية توجه لساركوزي تهمة تشكيل عصابة إجرامية

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 01:51 م
نيكولا ساركوزي
نيكولا ساركوزي
مروة عنبر
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اتهمت النيابة العامة في فرنسا، اليوم الجمعة، الرئيس الفرنسى الأسبق، نيكولا ساركوزي، بتشكيل عصابة إجرامية في قضية تمويل ليبي لحملته الانتخابية.

ويأتى اتهام ساركوزي في إطار التحقيق في احتمال أن يكون حصل على تمويل ليبي لحملته الانتخابية العام 2007، وفقا لتصريحات النيابة المالية الوطنية.

وجاء توجيه التهمة إلى ساركوزى بعد جلسات استجواب دامت أربعة أيام، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وتضاف هذه الملاحقة الجديدة إلى ثلاث تهم أخرى وجهت إلى ساركوزي في إطار الملف نفسه في مارس 2018، وفقا لفضائية "سكاى نيوز عربية".

يذكر أن المحققين استخدموا أجهزة تنصت على الهواتف لفحص مزاعم منفصلة بأن الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي قد مول حملة ساركوزي، واشتبهوا في أنه اطلع على تفاصيل قضية منفصلة من خلال شبكة من المخبرين.

وكان ساركوزي قد تولى رئاسة فرنسا من 2007 حتى 2012، لكن خسر الانتخابات أمام فرانسوا هولاند عندما سعى لإعادة انتخابه.

ويواجه ساركوزى سلسلة من التحقيقات تتعلق بارتكاب جرائم مزعومة، تتعلق بالفساد والاحتيال والمحسوبية ومخالفات في تمويل حملته الانتخابية.

وكان محامو ساركوزي قد قالوا، في وقت سابق، إن القضاة الذين يحققون في التمويل الليبي المزعوم، تجاوزوا صلاحياتهم بالتنصت على محادثاته في الفترة بين سبتمبر 2013 ومارس 2014، منتهكين بذلك نطاق سرية الاتصال بين المحامي وموكله.

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