«التموين» تعلن آخر مهلة لاستكمال المظاريف الفنية لمضارب الأرز

أمهلت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، شركات مضارب الأرز التابعة للقطاع الخاص المتقدمة في ممارسة توريد الأرز المحلي لاستكمال المظروف الفني والتي تتمثل في إجراءات كراسة الشروط وخطاب الضمان التأميني البالغ نحو 300 ألف جنيه لكل شركة كشرط رئيسي للتقدم في الممارسة، حتى يوم الأحد المقبل.وأكدت الهيئة العامة للسلع التموينية أن البدء لتوريد الأرز المحلي بعد اختيار الشركات مضارب الأرز للتوريد في شهر يناير المقبل وحتى نهاية شهر أغسطس، تزامنا مع حلول موسم الأرز الجديد لتوفير احتياجات البطاقات التموينية بسعر 8 جنيهات على البطاقات ونسبة كير لا تزيد عن 5%.وأكد رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات في تصريح لـ«الدستور» أنه لم يتم تحديد موعد البت في المظاريف المالية للشركات المتقدمة في ممارسة وزارة التموين والتجارة الداخلية لتوريد الأرز المحلي لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، لافتا إلى أن يوم الأحد المقبل هو آخر مهلة للشركات في استكمال الملفات والأوراق المطلوبة الناقصة حتى يتم تحديد موعد آخر لفتح المظاريف المالية لكل شركة واختيار الأسعار.واستبعدت الهيئة العامة للسلع التموينية بعض الشركات المخالفة في عدم الالتزام في توريد الأرز خلال الفترة الماضية بالمواعيد المحددة رسميا وحجم الكميات المتفق عليها لكل شركة مضارب.