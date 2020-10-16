تفاصيل إصابة طفل في حادث لودر بحي غرب سوهاج

أصيب طفل في السابعة من عمره، بعد منتصف ليل أمس الخميس، أثناء خروجه من أحد الشوارع الجانبية بمنطقة الحويج، ليصطدم بظهر إحدى سيارات المكابس التابعة لحي غرب سوهاج، وتم نقله للمستشفى الجامعي بسوهاج لإجراء الفحوصات اللازمة.وبدأت أحداث الواقعة بتلقي اللواء الدكتور حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم أول سوهاج يفيد بأنه عقب انتهاء سيارة مكبس القمامة التابعة لحي غرب من رفع صناديق القمامة من الشارع اصطدم طفل بظهر المكبث، مما نتج عن إصابة.وأوضح مصدر بحي غرب سوهاج، لـ"الدستور"، أن النيابة العامة أفرجت، صباح اليوم، عن السائق من سرايا النيابة بعد التأكد من سيره بطريقة طبيعية أثناء أداء عمله بالفترة الثالثة المسائية لرفع القمامة من الشوارع، وفقا لمسار عمله اليومي، وكذلك الإفراج عن السيارة لمواصلة عملها بالشارع.وأوضح أن الدكتور حسان النعماني، عميد كلية الطب، والدكتور حمدي سعد، مدير مستشفيات الجامعة، أجريا العديد من الفحوصات الطبية للطفل للتأكد من سلامته، وذلك بحضور فريدة سلام، رئيس الحي، وأقارب الطفل.