أوكا يكسر المليون الأول بـ«اتدلع 1991»

حقق المطرب "محمد صلاح" والشهير بأوكا، حالة نجاح كبيرة بأغنيته الجديدة "اتدلع 1991"، بعد طرحها على قناته بموقع يوتيوب.واستطاع أوكا أن يصل بالأغنية إلى أكثر من مليون مشاهدة في غضون أيام قليلة، من طرحها على الموقع الشهير.وأغنية اتدلع 1991 كلمات وتوزيع "أوكا" ألحان بينووو، وتدور فكرتها في إطار 1991 تحت إشراف النجمة مي كساب، مدير تصوير فيدريكو كورنو، وإخراج يحيى علاء.