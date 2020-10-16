انتصار السيسي تنعى أرملة الفريق محمد العصار

نعت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أرملة الفريق محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي.وكتبت السيدة انتصار السيسي، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «ببالغ الحزن والأسى، أنعى الدكتورة صفاء العصار، زوجة المرحوم الفريق محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي السابق، والتي رحلت عن عالمنا اليوم، فقد فقدنا سيدة مصرية عظيمة، أسأل المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان».وكان أعلن محمد عيد بكر، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة الإنتاج الحربي، وفاة أرملة الفريق محمد سعيد العصار، أمس الخميس.وقال بكر، عبر صفحته الشخصية في «فيسبوك»: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفيت إلى رحمة الله تعالى المغفورة لها بإذن الله جدتي الدكتورة صفاء العصار.. وإن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك يا جدتي لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي الله.. نرجو الدعاء لها بالرحمة والمغفرة والثبات عند السؤال».وأضاف: «سيصلى على المتوفاة بعد صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي، والدفنة في مدافن القوات المسلحة بجانب المسجد».