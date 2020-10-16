أفغانستان تسجل 62 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الأفغانية، اليوم الجمعة، تسجيل 62 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 40 ألفًا و88 إصابة.وذكرت الوزارة، حسبما أوردت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، أن 190 شخصًا تماثلوا للشفاء ليبلغ إجمالي المتعافين من الفيروس 33 ألفًا و516 متعافيًا، وبلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بكورونا ألفا و485 حالة وفاة.وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل غالبية الإصابات في أقاليم هرات وبلخ ودايكوندي.يأتي ذلك تزامنًا مع تحذير مسئولين بوزارة الصحة من ظهور موجة ثانية من فيروس كورونا، والتي يتوقع أن تتسبب في مزيد من الخسائر إذا لم يتم الالتزام بإجراءات الوقاية.