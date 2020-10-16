«ريسايكل» الأحد المقبل على «الطليعة»

يفتتح الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح عرض "ريسايكل" من إنتاج فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح، وذلك الأحد المقبل، في تمام الثامنة والنصف مساءً على قاعة زكي طليمات بمسرح الطليعة بالعتبة، حيث يقدم العرض يوميا عدا الثلاثاء.جدير بالذكر أن العرض نتاج ورشة الارتجال مسرح الطليعة التي أقيمت قبل فترة جائحة كورونا ولمدة أربعة أشهر، قام بالتدريب فيها محمد الصغير، مناضل عنتر، أحمد حمدى رءوف، سما إبراهيم، مصطفى سليم، حيث توقفت أثناء الجائحة لتعود مرة أخرى عقب تخفيف الإجراءات الاحترازية."ريسايكل" يتناول إعادة تدوير الإنسان المنتهية صلاحيته، وهل من الممكن أن يعود لإنسانيته مرة أخرى، من خلال مجموعة من الاسكتشات، العرض موسيقى أحمد حمدي رءوف، دراما حركية مناضل عنتر، أزياء عبير البدراوي، صياغة وإخراج محمد الصغير.