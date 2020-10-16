مجلس نقابة الأطباء البيطريين يلتقي العاملين بالمجازر في الشرقية (صور)

التقى وفد من النقابة العامة للأطباء البيطريين، عددا من الأطباء البيطريين العاملين بالعقود فى المجازر بمحافظة الشرقية، وذلك لبحث مشاكل دفعات عقود المجازر الأولى والثانية والثالثة واستكمال الرابعة، بالإضافة إلى عقود هيئة الخدمات البيطرية، وذلك بمقر نقابة البيطريين الفرعية بالشرقية، بحضور الدكتور عبدالعليم فؤاد نقيب الشرقية، وأعضاء مجلس النقابة الفرعية.قال الدكتور محمد حجازى، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، إنه تم الاتفاق مع الأطباء البيطريين العاملين بالعقود على مد الفترة المُخصصة بالتقدم بأوراقهم للنقابة حتى نهاية الشهر الجارى، لتحريك الدعاوى القضائية بخصوص الدفعات الأولى والثانية والثالثة بالمجازر، واستكمال الدفعة الرابعة والتى كان قد بدأ العمل على الانتهاء من العقود الخاصة بها مجلس النقابة السابق، على أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحريك الدعوى القضائية مطلع نوفمبر المقبل.وأوضح حجازى، أنه سيتم طرح التوسع فى تحريك الدعاوى القضائية للأطباء البيطريين، على مجلس النقابة العامة، نظرا لوجود شكاوى من أعضاء على مستوى الجمهورية من العقود وخاصة التابعة للهيئة.ضم وفد النقابة العامة كلا من: الدكتور أحمد خيرى، الأمين العام المساعد، الدكتور أيمن حلمى عضو المجلس، الدكتور عبدالعزيز الجوهرى عضو المجلس، الدكتورة ياسمين أبوالخير عضو المجلس، والدكتور محمد حجازى عضو مجلس النقابة العامة.التقى وفد من النقابة العامة للأطباء البيطريين، عددا من الأطباء البيطريين العاملين بالعقود فى المجازر بمحافظة الشرقية، وذلك لبحث مشاكل دفعات عقود المجازر الأولى والثانية والثالثة واستكمال الرابعة، بالإضافة إلى عقود هيئة الخدمات البيطرية، وذلك بمقر نقابة البيطريين الفرعية بالشرقية، بحضور الدكتور عبدالعليم فؤاد نقيب الشرقية، وأعضاء مجلس النقابة الفرعية.قال الدكتور محمد حجازى، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، إنه تم الاتفاق مع الأطباء البيطريين العاملين بالعقود على مد الفترة المُخصصة بالتقدم بأوراقهم للنقابة حتى نهاية الشهر الجارى، لتحريك الدعاوى القضائية بخصوص الدفعات الأولى والثانية والثالثة بالمجازر، واستكمال الدفعة الرابعة والتى كان قد بدأ العمل على الانتهاء من العقود الخاصة بها مجلس النقابة السابق، على أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحريك الدعوى القضائية مطلع نوفمبر المقبل.وأوضح حجازى، أنه سيتم طرح التوسع فى تحريك الدعاوى القضائية للأطباء البيطريين، على مجلس النقابة العامة، نظرا لوجود شكاوى من أعضاء على مستوى الجمهورية من العقود وخاصة التابعة للهيئة.ضم وفد النقابة العامة كلا من: الدكتور أحمد خيرى، الأمين العام المساعد، الدكتور أيمن حلمى عضو المجلس، الدكتور عبدالعزيز الجوهرى عضو المجلس، الدكتورة ياسمين أبوالخير عضو المجلس، والدكتور محمد حجازى عضو مجلس النقابة العامة.