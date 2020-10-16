المنظمات الحقوقية تواصل استعداداتها لمتابعة انتخابات «النواب»

تستأنف المنظمات الحقوقية والحاصلة على تصاريح المتابعة من الهيئة الوطنية للانتخابات، لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2020، لتدريب أعضائها حول كيفية المتابعة الانتخابية ورصد سير العملية خلال ايام الاقتراع.فيما تقوم البعثة الدولية المشتركة لمتابعة انتخابات مجلس النواب- مصر 2020 هي بعثة دولية تتكون من 7 منظمات غير حكومية من دول مختلفة في أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط إلى جانب الشريك المحلي الرئيسي والمتمثل في مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، بمتابعة الانتخابات.وتعقد اجتماعها الدوري لمتابعة مجريات العملية الانتخابية الحالية في مصر.وناقشت المنظمات الدولية تطورات مرحلة الدعاية الانتخابية التي بدأت من يوم 5 أكتوبر ومن المقرر استمرارها اليوم 18 أكتوبر، ويشارك المتابعون الدوليون خبراتهم في متابعة هذه المرحلة– أي مرحلة الدعاية- ومن بعدها مرحلة الصمت الانتخابي على المستوى المحلي أو الدولي، حيث شاركت منظمات البعثة في انتخابات داخل وخارج دولهم.وأعلنت مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان، عن تدشين "المرصد الدائم لمتابعة الانتخابات المحلية والدولية"، وذلك بعد تجديد المؤسسة لتصريحات المتابعة الممنوحة من الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعي المؤسسة وعددهم 3000 شخص مسجلين في قاعدة بيانات قيد منظمات المجتمع المدني بالهيئة.وقال أحمد فوقي، رئيس مؤسسة مصر السلام، إن الهدف من المرصد هو متابعة كل الاستحقاقات الانتخابية على مدار الساعة سواء انتخابات مجلس النواب، أو فيما يتعلق بانتخابات الإدارة المحلية فيما بعد، كما أن للمؤسسة خطة لإعداد كوادر شبابية قادرة على متابعة كل الاستحقاقات الانتخابية سواء داخل مصر أو خارجها.وأشار "فوقي"، إلى أن أعمال المتابعة الحقوقية لانتخابات ستركز المؤسسة في مراحلها الأولى على التوسع في أعمال الرصد والمتابعة عبر الانترنت وباستخدام الوسائل الإلكترونية المتاحة، تقليلًا لفرص التجمعات في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أن الالتزام بالمعايير الوقائية خلال أيام الاقتراع ضرورة مُلحة للحفاظ على صحة المواطنين وتجنبًا للإصابة بالفيروس.