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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

هبوط أول طائرة مدنية بمطار بنغازي قادمة من طرابلس

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 01:55 م
هبوط أول طائرة مدنية
هبوط أول طائرة مدنية بمطار بنغازي
مروة عنبر
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هبطت، اليوم الجمعة، أول طائرة مدنية في مدينة بنغازي قادمة من العاصمة طرابلس، عقب توقف عام كامل بسبب معركة طرابلس بين الجيش الوطني الليبي وفصائل الوفاق.

ووصف المحلل الاقتصادي، سليمان الشحومي، عودة الطيران بين طرابلس وبنغازي بأنها خطوة مفرحة ومهمة لعودة التواصل ولم الشمل بين الليبيين.

وقال الشحومي، فى منشور له على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "عودة الطيران بين بنغازي وطرابلس خطوة مفرحة ومهمة في هذا الوقت لعودة التواصل ولم الشمل بين الليبيين تحية لكل من ساهم في ذلك، نتمنى أن تفتح الطريق لمزيد من الجسور بين أبناء البلد الواحد"، وفقا لما نقلته قناة العربية.

كما أعرب رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، محمد عمر بعيو، عن ترحيبه بإقلاع طائرة الخطوط الجوية الإفريقية من مطار معيتيقة في طرابلس باتجاه مطار بنينا الدولي في بنغازي.

وقال بعيو، على "فيسبوك": "ها هي طائرة الخطوط الإفريقية ترتفع، وها هي جدران الكراهية والقطيعة بين الإخوة أهل الوطن الواحد تزول وتقع، غادرت مطار معيتيقة الآن رحلة الخطوط الجوية الإفريقية إلى مطار بنينا بنغازي، الرحلة التدشينية للرحلات الجوية المنتظمة لشركات الطيران الوطنية خلال الأيام القادمة بين كل مطارات ليبيا".

وبعد الإعلان عن وقف النار من الوفاق ومجلس النواب الشهر الماضي، فتحت أبواب الحلحلة، كما ساهمت المفاوضات بتليين الأمور.

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