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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

لضعف الأجر المادي.. عمرو عبد الجليل يعتذر عن مسلسل مصطفى شعبان

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 06:14 م
عمرو عبد الجليل
عمرو عبد الجليل
محمد مجدي
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رشحت الجهة المنتجة لمسلسل "عش الدبابير"ـ للنجمين عمرو سعد ومصطفى شعبان، الفنان عمرو عبد الجليل، للاشتراك في أحداث المسلسل المنتظر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.

وعلمت "الدستور" أن عمرو عبد الجليل رفض التعاقد على المسلسل بسبب ضعف الأجر المادي خاصة وأن العمل سيتم تصويره في لبنان، وهو ما يجعله يرفض المشاركة في أي أعمال أخرى سواء على المستوى السينمائي أو التلفزيوني.

مسلسل "عش الدبابير" يشارك في بطولته حنان مطاوع، ومن تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد خالد موسى وإنتاج صادق الصباح.

وعلى الجانب الآخر يعرض لعمرو عبد الجليل هذه الفترة فيلم "الخطة العايمة"، مع علي ربيع، ومحمد عبد الرحمن، وقد انتهى مؤخرًا من تصوير فيلم "الأنس والنمس" مع الفنان محمد هنيدي وينتظر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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