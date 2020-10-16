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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«تعليم الإسكندرية» تعلن جاهزيتها لاستقبال العام الدراسى الجديد

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 08:37 م
يوسف الديب
يوسف الديب
هبه عويضه
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أعلن يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، عن جاهزية جميع مدارس الإسكندرية لاستقبال العام الدراسى الجديد، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة أبنائنا من الإصابة بالأمراض المعدية بصفة عامة وفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" خصوصا، مع دخول 671 فصلا للخدمة، في عدد 32 مدرسة للحد من الكثافات بالمراحل التعليمية المختلفة بالمحافظة.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية في بيان له، اليوم، أن الأولوية لصحة أبنائنا الطلاب والحفاظ عليهم، وأنه لا تهاون فى تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية وسوف يتم تطبيق القانون على أى مقصر، مضيفا أنه قد وجه مديرى عموم الإدارات لتكثيف المتابعة على المدارس، بالإضافة إلى قافلة المتابعة «الأتوبيس الطائر» التى تنطلق من المديرية.

وأشار «الديب» إلى أنه فى ظل المساهمة فى التخفيف عن أعباء المواطنين محافظ الإسكندرية، بتلبية متطلبات الطلبة الأكثر احتياجًا، وتم توزيع عدد 4000 شنطة مدرسية على مستوى المديرية والإدارات التعليمية، مؤكدًا على حسن معاملة أولياء الأمور وتيسير جميع الأمور لهم.

ووجه كلمة للمعلمين بأنهم الركيزة الأساسية للعملية التعليمية وأنهم القدوة للجميع ولطلابهم على وجه الخصوص ويحملون رسالة سامية، قائلًا: « إنه لا تراجع عن محاربة الدروس الخصوصية وغلق السناتر فورا بعد اتخاذ الإجراءات القانونية وتقديم المخالفين للمساءلة القانونية».


كما أكد على التنسيق الكامل مع مديرية الصحة بالإسكندرية وتشكيل غرفة عمليات على مستوى المدرسة والإدارة والمديرية، وتجهيز حجرات العزل على أن تكون بجوار حجرة الزائرة الصحية قدر المستطاع وتزويدها بالماء الصابون والمطهرات، وتخصيص أول 10 دقائق من الحصة الأولى لتوعية الطلاب بالإجراءات الاحترازية وما يستجد منها، بالإضافة إلى المتابعة والمرور الدائم والمستمر على الفصول من قبل اللجنة الصحية بالمدرسة، والتي شكلت طبق للقرار الوزارى 74 لسنة 2014 وتتمثل في "مدير المدرسة- مجلس الأمناء- الإخصائى الاجتماعى- مشرف التربية البيئية بالمدرسة- الطبيب إن وجد- الزائرة الصحية".

وشدد على نشر لافتات توعية بالإجراءات الإحترازية بكل أرجاء المدرسة لزيادة الوعى لدى الطلاب والعاملين، مع وضع علامات تباعد عند مدخل المدرسة، ودخول الطلاب بمواعيد محددة لكل فرقة، وتشكيل لجان مخصصة لمحاربة الشائعات علي مستوى الإدارات التعليمية والمديرية.

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