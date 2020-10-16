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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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اقتصاد

«التعاون الدولى» تحتفل بيوم المرأة الريفية (فيديو)

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 08:04 م
جريدة الدستور
أسماء إبراهيم
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تحتفل وزارة التعاون الدولي باليوم العالمي للمرأة الريفية، الذي يحين موعده في 15 أكتوبر من كل عام، من خلال إطلاق فيلم مشترك مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO، من خلال مشروع القطن الأفضل في مصر، والذي من أهدافه تمكين المرأة الريفية، وذلك في إطار استراتيجية سرد المشاركات الدولية، التي تستهدف تعظيم القصص التنموية في مصر، وعرضها في إطار ثلاثة محاور أساسية هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة.

وتعمل وزارة التعاون الدولي على عدة محاور لتعظيم القصص التنموية المصرية والمشروعات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ضمن استراتيجية سرد المشاركات الدولية، من بينها الزيارات الميدانية للمشروعات مع شركاء التنمية، والتواجد على منصات التواصل الاجتماعي لخلق روابط مع المجتمع المحلي والدولي، فضلا عن المشاركة الفعالة في المحافل الدولية.

ويستهدف الفيلم تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين مصر ممثلة في وزارة التعاون الدولي، وشركاء التنمية، وتنمية الوعي المحلي والعالمي بالقصص التنموية المنفذة على أرض الواقع، وقامت صفحة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، بإعادة نشر الفيديو على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بها.

من ناحيتها قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن المرأة الريفية تأتي في الخط الأمامي لتنمية الاقتصاد المحلي، حيث تقوم بدور حيوي في التأثير التنموي الفعال وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مؤكدة أهمية قطاع الزراعة باعتباره من أهم القطاعات الحيوية التي تحقق الأمن الغذائي، وتشكل 14% من الناتج المحلي الإجمالي، و28% من فرص العمل، و55% من العمالة الريفية.

وأشارت «المشاط» إلى أن الوزارة تسعى لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي وفقًا للقرار الجمهوري الصادر في 2004، من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية الثلاثة، أولها منصة التعاون التنسيقي المشترك التي أطلقت في أبريل الماضي، بهدف جمع الجهات الحكومية وشركاء التنمية والأطراف ذات الصلة من خلال اللقاءات التفاعلية الدورية لتحديد الأولويات التمويلية وفقًا لأجندة التنمية الوطنية ومعالجة التحديات، وتسليط الضوء على قصص النجاح.

وثانيًا استراتيجية سرد المشاركات الدولية، والتي تستهدف إلقاء الضوء على قصة التعاون الناجح بين مصر وشركائها مُتعددي الأطراف والثنائيين، وعرض قصص النجاح في مصر في جميع المحافل الدولية، ثالثًا مطابقة التمويل التنموي بأهداف التنمية المستدامة، لتحقيق تعاون إنمائي فعال، وضمان المساهمة المثلى للمشروعات المنفذة لتحقيق الأهداف الأممية الـ17.

جدير بالذكر أن وزيرة التعاون الدولي قامت بزيارة مؤخرًا لمحافظة الأقصر مع برنامج الأغذية العالمي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، حيث تم تفقد عدد من المشروعات في مجال التنمية الزراعية والريفية، لدعم صغار المزارعين والرائدات الريفيات، وتم إطلاق فيلم بعنوان "ما وراء الغذاء"، لعرض قصص النجاح مع برنامج الأغذية العالمي، وتم عرضه في نيويورك ضمن فعاليات اجتماعات الأمم المتحدة احتفالًا بعيدها الخامس والسبعين.

وخلال فعاليات اليوم العالمي للفاقد والمهدر من الغذاء، تم عرض فيلم آخر حول زيارة الأقصر تركيزًا على المشروعات التي تعظم من قيمة الحفاظ على الغذاء، وتمت مشاركته مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، كما أطلقت الوزارة فيلمًا حول مشروع مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، المشترك مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية،

وتسعى وزارة التعاون الدولي لتعظيم قصص التنمية المصرية، على المستويين المحلي والدولي، من خلال استمرار المشاركات الدولية الفعالة، وتعظيم التواجد على منصات التواصل الاجتماعي، والزيارات الميدانية المستمرة، ومؤخرا عرضت وزيرة التعاون الدولي قصة مصر في تحقيق نمو إيجابي خلال جائحة كورونا بفضل مشروعات البنية التحتية، خلال مشاركتها في اجتماعات البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

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