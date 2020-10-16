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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

تجديد الثقة به للمرة الـ 6.. ماذا قدم «الحاج علي» لهيئة الكتاب؟

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 02:08 م
الدكتورة إيناس عبد
الدكتورة إيناس عبد الدايم
جمال عاشور
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جددت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، الثقة في الدكتور هيثم الحاج علي، رئيسا للهيئة العامة للكتاب، للمرة الـ 6 على التوالي، بعدما حقق عدد من الإنجازات على مدار السنوات الماضية.

نجح "الحاج"، في عودة إصدارات مكتبة الأسرة بعد تعطلها بسبب نقص ميزانيتها، كما تصدر معرض القاهرة الدولي للكتاب المعارض العالمية، خاصة بعد نقله إلى التجمع الخامس.

استطاع تطوير مطابع الهيئة، صرف مستحقات العاملين المتأخرة منذ سنوات مضت.

وأطلق الحاج علي مبادرة كتاب في كل بيت التي تمثلت في تنظيم عدد من المعارض المحلية بكافة المحافظات، والتي وصلت في السنوات الماضية إلى 100 معرض في العام.

أنشا الحاج علي، وحدة خدمة المؤلف التي تسهل التعامل بين المؤلفين والهيئة، وتتمثل في متابعة الوحدة أعمال المؤلفين منذ استلام الهيئة لها حتى نفذها من الأسواق والتواصل الدائم بالمؤلفين، لإخطارهم بخط سير الكتاب، أيضًا تمكن من جرد مخازن الهيئة العامة للكتاب، رقمنة الكتب، لمعرفة أعدادها وأنواعها، ما حقق ميزانية ضخمة لصالح الهيئة.

وتعاقد مع عدد من المؤلفين لإصدار أعمالهم، مما أحدث طفرة كبيرة في الأعمال الصادرة عن هيئة الكتاب والتب غابت عنها طيلة سنوات سابقة.

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الثقافة

تجديد الثقة به للمرة الـ 6.. ماذا قدم «الحاج علي» لهيئة الكتاب؟

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