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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وزير الأوقاف يلتقي عددًا من أئمة السويس

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 02:08 م
جريدة الدستور
كريم أنور
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التقي الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عددا من أئمة محافظة السويس بحضور مفتي الجمهورية، الدكتور شوقي علام، ومحافظ السويس، اللواء عبدالمجيد صقر.

وفي اللقاء تحدث وزير الأوقاف، عن عمل الأئمة، مؤكدًا علي أن الدولة تسعي لتحسين الظروف المعيشية لهم، والتي شملت زيادة المرتبات والمخصصات المالية، وصرف زي موحد، وفتحت أبواب التقدم للدراسات العليا لهم، وتم الإعلان عن ألف منحة مجانية للماجستير لتحسين الوضع العلمي للأئمة.

وأشار الوزير، إلى أن الوزارة تقوم بعمل دورات تدريبية للأئمة، وطباعة كتيبات دينية توزع علي المكتبات العامة ومراكز الشباب الرياضية تشجيعا للبحث العلمي، وأن هذا يأتي تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس.

ولفت "جمعة"، إلي أن الدولة تقوم ببناء المساجد ويتم افتتاحها شهريا، ونحن اليوم، نفتتح 5 مساجد بمحافظة السويس، مشيرا إلى أنه تم بناء وافتتاح 3600 مسجد خلال 6 سنوات، وتقوم الوزارة بفرش وتجهيز المساجد بمبلغ 100 مليون جنيه.

حضر اللقاء الدكتور عبدالله رمضان، نائب المحافظ، وخالد سعداوي، السكرتير العام للمحافظة، والعميد إيهاب سراج، الدين، السكرتير العام المساعد، والشيخ ماجد راضي، مدير عام الأوقاف، وأئمة السويس.

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