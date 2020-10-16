«كيف تصبح مدربًا ناجحًا؟» بمركز صحة المرأة فى مطروح

تنظم إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة في مطروح، دورة تدريبية بمركز صحة المرأة بعنوان " كيف تصبح مدربًا ناجحًا؟" تحت رعاية الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة.وقالت الدكتورة عزة عبدالباقي مدير إدارة تنظيم الأسرة إن الدورة التدريبية تناولت عدة موضوعات تضمنت وسائل تنظيم الأسرة، تأجيل الحمل، وأهمية المباعدة بين الحمل والآخر.