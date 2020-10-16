تعيين 1943 شابا.. واستخراج 1984 شهادة قياس مستوى مهارة بالبحيرة

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة البحيرة 1943 شابًا، بينهم 9 من ذوي القدرات الخاصة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن توفير 10 فرص عمل، واستخراج شهادات قياس مستوى مهارة لـ1984 عاملا.وأوضح السيد إبراهيم الخطيب مدير المديرية، في تقريره للوزير عن إنجازات شهر سبتمبر الماضي، أن المديرية قامت بتسجيل 177 عاملا جديدًا فى مجال العمالة غير المنتظمة، وصرف منحًا للرعاية الاجتماعية والصحية لتلك الفئة وصلت لـ66 ألف و900 جنيه.كما قامت المديرية، بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لنحو 440 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد، وذلك من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية، فضلا عن مكاتب التفتيش العمالي، وأسفر ذلك عن رصد 3 حالات إيجابية مصابة بالفيروس وتم عزلهم وعلاجهم تحت رعاية الشركات العاملين فيها.