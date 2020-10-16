3 آلاف فدان.. «الزملوط» يتفقد مزرعة نخيل الجمعية الشرعية بالداخلة

قام اليوم اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد يرافقه الأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد والأستاذ نبيل حنفي رئيس مركز الداخلة بتفقد مشروع استثمار زراعي جديد تابع للجمعية الشرعية الرئيسية على مساحة ٣ آلاف فدان لزراعة النخيل باستخدام الطاقة الشمسية والري المطور، وذلك بمنطقة المطار أول طريق الداخلة العوينات، حيث أشاد بمعدلات التنفيذ بالمشروع للانتهاء من زراعة ٤ آلاف نخلة خلال ١٥ يوم وذلك من المستهدف البالغ عدده ٢١٠ ألف نخلة.وأكد محافظ الوادي الجديد، أن المشروع يأتي تنفيذا لمبادرة رئيس الجمهورية بالتوسع في زراعة النخيل، مشيرا بأن عائد المشروع يستخدم لخدمة المشروعات الخيرية للجمعية ورعاية الحالات المستحقة.