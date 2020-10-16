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الجمعة 16 أكتوبر 2020 الموافق 29 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

قام اليوم اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد يرافقه الاستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظه المساعد والأستاذ نبيل حنفي رئيس مركز الداخلة بتفقد مشروع استثمار زراعي جديد تابع للجمعيه الشرعيه الرئيسيه على مساحه ٣ آلاف فدان لزراعه النخيل باستخدام الطاقة الشمسية والري المطور

3 آلاف فدان.. «الزملوط» يتفقد مزرعة نخيل الجمعية الشرعية بالداخلة

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 08:56 م
جريدة الدستور
محمد مهدي
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قام اليوم اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد يرافقه الأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد والأستاذ نبيل حنفي رئيس مركز الداخلة بتفقد مشروع استثمار زراعي جديد تابع للجمعية الشرعية الرئيسية على مساحة ٣ آلاف فدان لزراعة النخيل باستخدام الطاقة الشمسية والري المطور، وذلك بمنطقة المطار أول طريق الداخلة العوينات، حيث أشاد بمعدلات التنفيذ بالمشروع للانتهاء من زراعة ٤ آلاف نخلة خلال ١٥ يوم وذلك من المستهدف البالغ عدده ٢١٠ ألف نخلة.

وأكد محافظ الوادي الجديد، أن المشروع يأتي تنفيذا لمبادرة رئيس الجمهورية بالتوسع في زراعة النخيل، مشيرا بأن عائد المشروع يستخدم لخدمة المشروعات الخيرية للجمعية ورعاية الحالات المستحقة.

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